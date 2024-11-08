Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 ноября 2024, 01:26 |
92
0

Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на Итоговом турнире WTA 2024

08 ноября 2024, 01:26 |
92
0
Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

8 ноября третья ракетка мира Коко Гофф (США) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1/2 финала американка сыграет против «нейтралки» Арины Соболенко (WTA 1). Поединок начнется третьим запуском после игры Чжэн Циньвень – Крейчикова. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-я встреча теннисисток. Счет в очных матчах 4:4.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Барборы Крейчиковой, либо против Чжэн Циньвень.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
КРЕЙЧИКОВА: «Горжусь собой и жду новых вызовов»
Коко Гофф Арина Соболенко Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Футбол | 07 ноября 2024, 11:48 3
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ

Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»

Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 19:01 3
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024

Барбора одолела Коко в двух сетах в матче последнего тура Оранжевой группы

ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Футбол | 07.11.2024, 22:49
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни
Футбол | 07.11.2024, 05:35
ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни
ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Футбол | 07.11.2024, 11:33
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 10
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем