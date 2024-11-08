Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на Итоговом турнире WTA 2024
8 ноября третья ракетка мира Коко Гофф (США) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 1/2 финала американка сыграет против «нейтралки» Арины Соболенко (WTA 1). Поединок начнется третьим запуском после игры Чжэн Циньвень – Крейчикова. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.
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Это будет 9-я встреча теннисисток. Счет в очных матчах 4:4.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Барборы Крейчиковой, либо против Чжэн Циньвень.
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