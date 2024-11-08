2 ноября 2024 года состоялся матч 15-го тура Первой лиги между СК «Полтава» и «Кудровкой». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

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Почти через неделю после поединка всплыла интересная история. Журналист Игорь Бурбас сообщает, что когда СК «Полтава» ехала на игру на командном автобусе, то транспорт клуба был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.

Как утверждает источник, повестки были выписаны всем пассажирам автобуса, а Денис Галенков был задержан для решения дел - система показывала, что он находится в розыске. Из-за этого игрок оказался вне заявки на вышеупомянутый матч.

На данный момент СК «Полтава» возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины, набрав 26 очков в 14 матчах.

ВИДЕО Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками