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Украина. Первая лига
08 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:50
4036
10

Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

08 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:50
4036
10
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
СК Полтава

2 ноября 2024 года состоялся матч 15-го тура Первой лиги между СК «Полтава» и «Кудровкой». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Почти через неделю после поединка всплыла интересная история. Журналист Игорь Бурбас сообщает, что когда СК «Полтава» ехала на игру на командном автобусе, то транспорт клуба был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.

Как утверждает источник, повестки были выписаны всем пассажирам автобуса, а Денис Галенков был задержан для решения дел - система показывала, что он находится в розыске. Из-за этого игрок оказался вне заявки на вышеупомянутый матч.

На данный момент СК «Полтава» возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины, набрав 26 очков в 14 матчах.

ВИДЕО Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

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Полтава Игорь Бурбас Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу мобилизация российско-украинская война видео автобусы Денис Галенков
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 10
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moysha
Після вчорашньої гри конче потрібно туди відправити Динамо
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+5
Nikos
Не ту команду туди повезли!!!
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+3
Фанькин кот
Я сначала обрадовался, полагая, что это дынамка суркисова и её супер мега футболеры🧑‍🦽... Ан нет. А жаль.
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0
zzg77
Новый способ повлиять на исход матча??!!
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0
дыряво с пердя 🤣
Дыр очка после венгерского порно 18+, теперь точно не вернётся в Украину 
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0
Макс Максов
Дивна історія, що за вибірковість!?
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0
MaximusOne
Походу Україну готують до заселення кимось іншим...
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-2
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