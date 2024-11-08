Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 12-го тура УПЛ
08 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В том числе подробно изучен скандальный эпизод матча между Александрией и Полесьем.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
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