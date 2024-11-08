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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
244
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 12-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
244
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В том числе подробно изучен скандальный эпизод матча между Александрией и Полесьем.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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