Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В том числе подробно изучен скандальный эпизод матча между Александрией и Полесьем.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ