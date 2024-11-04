Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео
Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео для футбольного сообщества.
На видео выложена запись видеокамер и расшифровка переговоров бригады арбитров матча УПЛ.
В поединке 12-го тура УПЛ Александрия одолела Полесье (1:0), единственный гол забил Евгений Смирный на 83-й минуте.
Некоторые решения арбитра поединка Александра Шандора вызвали множество споров.
На 90+3-й минуте житомирская команда требовала назначить пенальти из-за попадания мяча в руку Мигелю Кампушу. Однако главный арбитр решил 11-метровый в ворота Александрии не назначать.
Оценка решения рефери будет дана вскоре в традиционном видеоанализе главного эксперта по арбитражу УАФ Никогда Риццоли.
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
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