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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 22:09 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:23
1104
2

Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров

Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео

04 ноября 2024, 22:09 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:23
1104
2
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
УАФ

Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео для футбольного сообщества.

На видео выложена запись видеокамер и расшифровка переговоров бригады арбитров матча УПЛ.

В поединке 12-го тура УПЛ Александрия одолела Полесье (1:0), единственный гол забил Евгений Смирный на 83-й минуте.

Некоторые решения арбитра поединка Александра Шандора вызвали множество споров.

На 90+3-й минуте житомирская команда требовала назначить пенальти из-за попадания мяча в руку Мигелю Кампушу. Однако главный арбитр решил 11-метровый в ворота Александрии не назначать.

Оценка решения рефери будет дана вскоре в традиционном видеоанализе главного эксперта по арбитражу УАФ Никогда Риццоли.

Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье судейство Комитет арбитров УАФ Александр Шандор видео скандал Мигел Кампуш
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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mini.f
Железобетонная игра рукой.... Но арбитры прекрасно понимают, что они могут получить от Александрии если не назначат пеналь. Это наш футбол, ребята...
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-1
_Quantum19_
Ви серйозно???? В такому випадку у ворота ФК "Динамо" (Київ) у матчі проти "гірників" повинно було бути призначено пенальті близько трьох разів, бо саме стільки та саме таким чином м'яч потрапляв у руку гравцям ФК "Динамо" у своєму карному.  
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-3
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