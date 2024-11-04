Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео для футбольного сообщества.

На видео выложена запись видеокамер и расшифровка переговоров бригады арбитров матча УПЛ.

В поединке 12-го тура УПЛ Александрия одолела Полесье (1:0), единственный гол забил Евгений Смирный на 83-й минуте.

Некоторые решения арбитра поединка Александра Шандора вызвали множество споров.

На 90+3-й минуте житомирская команда требовала назначить пенальти из-за попадания мяча в руку Мигелю Кампушу. Однако главный арбитр решил 11-метровый в ворота Александрии не назначать.

Оценка решения рефери будет дана вскоре в традиционном видеоанализе главного эксперта по арбитражу УАФ Никогда Риццоли.

Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров