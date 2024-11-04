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  4. Полесье сделало заявление по судейству матча УПЛ. Что не понравилось?
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 02:06 |
86
1

Полесье сделало заявление по судейству матча УПЛ. Что не понравилось?

В клубе детально разобрали эпизод на последних минутах матча с «Александрией»

04 ноября 2024, 02:06 |
86
1
Полесье сделало заявление по судейству матча УПЛ. Что не понравилось?
ФК Полесье.

«Александрия» минимально обыграла житомирское «Полесье» в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Представители житомирской команды обратились к футбольному сообществу, улучив момент на 90+3 минуте матча.

«Обращаемся к футбольной общественности широко оценить эпизод в матче «Александрия» – «Полесье» на 93 минуте. Эпизод, оказывающий влияние на ход чемпионата.

Констатируем факты эпизода:

  1. Контакт мяча с рукой был;
  2. Рука отставлена ​​в сторону;
  3. Прикосновение с рукой кардинально изменяет направление полета мяча;
  4. Благодаря прикосновению мяча с рукой ликвидирована угроза у ворот соперника

Отметим, что на матче работал VAR. Соответственно, у бригады арбитров были все технические возможности зафиксировать вышеприведенные факты», – говорится в сообщении.

Ранее защитник «волков» Эдуард Сарапий заявил, что они обязательно догонят «Александрию».

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Александрия Александрия - Полесье чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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Комментарии 1
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Gargantua81
контраргумент может быть только один: маленькое расстояние, чтобы среагировать.
но есть множество примеров, когда этот аргумент не останавливал от назначения пенальти
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