Полесье сделало заявление по судейству матча УПЛ. Что не понравилось?
В клубе детально разобрали эпизод на последних минутах матча с «Александрией»
«Александрия» минимально обыграла житомирское «Полесье» в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Представители житомирской команды обратились к футбольному сообществу, улучив момент на 90+3 минуте матча.
«Обращаемся к футбольной общественности широко оценить эпизод в матче «Александрия» – «Полесье» на 93 минуте. Эпизод, оказывающий влияние на ход чемпионата.
Констатируем факты эпизода:
- Контакт мяча с рукой был;
- Рука отставлена в сторону;
- Прикосновение с рукой кардинально изменяет направление полета мяча;
- Благодаря прикосновению мяча с рукой ликвидирована угроза у ворот соперника
Отметим, что на матче работал VAR. Соответственно, у бригады арбитров были все технические возможности зафиксировать вышеприведенные факты», – говорится в сообщении.
Ранее защитник «волков» Эдуард Сарапий заявил, что они обязательно догонят «Александрию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жерар Улье и Фабио Капелло так и не возглавили киевскую команду
Цотное Рогава не сомневается, что Александр снова возьмет верх
но есть множество примеров, когда этот аргумент не останавливал от назначения пенальти