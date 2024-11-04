Полесье сделало заявление по судейству матча УПЛ. Что не понравилось?

«Александрия» минимально обыграла житомирское «Полесье» в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Представители житомирской команды обратились к футбольному сообществу, улучив момент на 90+3 минуте матча.

«Обращаемся к футбольной общественности широко оценить эпизод в матче «Александрия» – «Полесье» на 93 минуте. Эпизод, оказывающий влияние на ход чемпионата.

Констатируем факты эпизода:

Контакт мяча с рукой был; Рука отставлена ​​в сторону; Прикосновение с рукой кардинально изменяет направление полета мяча; Благодаря прикосновению мяча с рукой ликвидирована угроза у ворот соперника

Отметим, что на матче работал VAR. Соответственно, у бригады арбитров были все технические возможности зафиксировать вышеприведенные факты», – говорится в сообщении.

Ранее защитник «волков» Эдуард Сарапий заявил, что они обязательно догонят «Александрию».