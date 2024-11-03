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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Наш усердный труд конвертируется в результат»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 20:04 |
276
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Наш усердный труд конвертируется в результат»

Ассистент тренера Александрии откровенно о нелегкой победе над «Полесьем»

03 ноября 2024, 20:04 |
276
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наш усердный труд конвертируется в результат»
ПФК Александрия. Сергей Кравченко

В рамках центрального матча 12-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сошлись прямые конкуренты за высшие строчки в турнирной таблице: «Александрия» и «Полесье». Хозяева поля вырвали минимальную победу у гостей на последних минутах второго тайма. Ассистент главного тренера «горожан», Сергей Кравченко, поделился своими впечатлениями от результата в эксклюзивном интервью Sport.ua.

– Какие Ваши впечатления от матча? Что сегодня удавалось команде, а что нет?

– Мы победили в центральном матче тура, победили прямого конкурента, поэтому только положительные эмоции. Мы довольны всем: и победой, и игрой, и отношением игроков к матчу, как они выкладывались на поле. В первом тайме у нас было полное преимущество, мы очень уверенно выходили из обороны, хотя опасных моментов было не так много, как хотелось. Во втором тайме игра была достаточно равной, но, по моему мнению, мы полностью заслужили такой результат своей смелостью, игрой как с мячом, так и без него.

– И «Полесье», и «Александрия» играют в умный футбол, играют через пас. Благодаря чему сегодня удалось интеллектуально победить соперника?

– Я считаю, что «Полесье» больше играет через пространство, чем через пас. Они играют более вертикально. У них сильная команда, хороший подбор игроков. Мы все это знали, тщательно готовились, старались держать высокую линию, наши защитники с этим справились на отлично. Как я уже говорил, несмотря на то, что в первой половине нам относительно легко удавалось выходить из защиты, особых моментов у нас не было. Но на свой гол во втором тайме мы бесспорно наиграли, результат матча закономерен, по моему мнению. Мы очень рады за ребят, за команду, за болельщиков.

– «Александрия» поднялась на промежуточную первую строчку в турнирной таблице. Что это значит для команды?

Это определенно фантастика. Да, это не впервые, но ресурсы команд, с которыми мы конкурируем гораздо больше наших, поэтому это непревзойденный результат. Наша усердная работа на тренировках конвертируется в результат. Но опять же, не надо раньше времени расслабляться, уже через 6 дней нас ждет тяжелая игра против «Карпат». Игра будет не менее тяжелой, чем все остальные. По моему мнению, в Украине сейчас такой чемпионат, что каждая команда может бороться и что-то противопоставлять противнику. Результат очень хороший, но прошла только первая треть чемпионата, поэтому радоваться пока рано.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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