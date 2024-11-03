Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье

Обычно, украинские футбольные болельщики с не слишком большим ажиотажем воспринимают довольно интересные афиши в нашей Премьер-лиге. Классическое, традиционно, на прошлой неделе забрало на себя все внимание едва ли не в контексте всего первого круга, однако одним только поединком киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в этом сезоне дело точно не ограничится.

Как минимум, «Александрия» и житомирское «Полесье» в качестве двух других претендентов на чемпионский титул будут иметь что сказать против этого. Вот и встретились они на поле стадиона «Ника» в ситуации, когда «волки» потеряли третью строчку из-за успеха «горняков» накануне, а «полиграфы» не хотели отпускать далеко от себя киевское «Динамо», которому свой матч еще пришлось бы провести позже в этот день.

Поскольку ставки были действительно высокими, мы могли ожидать и малоактивный футбол от обеих команд с акцентом на результат. Но «Полесье» задало правильный темп ходу этой встречи давлением на первых минутах, что заставило «Александрию» спешить с принятием решений, а значит и шансов на медленный розыгрыш мяча, присущий команде Руслана Ротаня, фактически не было. Однако это давление не дало «волкам» желаемого успеха, поэтому со временем хозяева все же расправили плечи в атаке.

Да еще и как! Реальная возможность отличиться была у Шабанова еще на 12 минуте, когда в борьбе за подачу углового с левого фланга в пределах вратарской он проталкивал мяч в ворота в падении, но Кудрик на самой линии остановил угрозу. VAR подтвердил, что оснований для фиксации гола не было, но «полиграфов» этот факт не слишком расстроил, потому что еще неизвестно сколько времени было впереди.

Тем более, что стандартом на стандарт могло ответить и «Полесье», если бы Сарапий при следующем угловом у чужих ворот успел на дальнюю штангу под замыкание отскока от партнера. И трудно сказать в итоге, кто же оставил этот первый тайм за собой, потому что по остроте ситуация была примерно равной, и оба коллектива скорее искали ошибки в действиях соперников, чем настаивали на каком-то собственном рисунке игры.

Создавалось впечатление, что тренеры изучили игру друг друга настолько досконально, что удивить могли исключительно исполнители на футбольном поле за счет каких-то проявлений индивидуального мастерства. Это и привело в итоге «Александрию» к успеху, однако сначала вполне могло выстрелить и решение от Ашура.

Наставник «Полесья» выпустил на поле дебютанта Венделла и тот имел возможность забивать как сразу после замены, так и тогда, когда ситуация на табло уже была в пользу соперников. Но удары с обеих сторон штрафной были или парированы Ермаковым, или сам легионер не попадал в створ. А вот у Безерры и Смирного на 83 минуте все удалось, как надо – бразилец протащил мяч в контратаку через центр, отыграл на партнера, а тот пробил в правый угол мимо ворот. И теперь «полиграфы» снова впереди всех.

В следующие выходные «Александрия» дома сыграет против львовских «Карпат», а житомирское «Полесье» поедет в гости к киевскому «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Александрия» – «Полесье» – 1:0

Гол: Смирный, 83

Предупреждения: Ковалец, 70, Мартынюк, 85 – Назаренко, 25, Смоляков, 59, Бабенко, 74, Сарапий, 90+1

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев (Смирный, 62), Калюжный, Козак (Ковалец, 63) – Джевани (Беляев, 63), Филиппов (Кулаков, 76), Безерра (Копина, 90+2).

Запасные: Долгий, Костышин, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Шостак.

«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Сарапий, Виалле, Михайличенко – Леднев (Мустафаев, 68), Бабенко, Крушинский (Таллес Коста, 82) – Назаренко, Пайшао (Венделл, 55), Гуцуляк.

Запасные: Волынец, Сунцов, Майсурадзе, Мельниченко, Йока, Шастал, Бристрич, Луифер.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C