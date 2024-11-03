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Александрия
03.11.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:40
48
0

Александрия – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Теневой центральный матч первого круга

03 ноября 2024, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:40
48
0
Александрия – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 3 ноября, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Александрия


Команда Руслана Ротаня от матча к матчу уже начинает испытывать все большие трудности с достижением положительных результатов, однако на ее положение в турнирной таблице на данный момент эта тенденция не влияет. Четыре последние встречи в чемпионате «Александрия» или побеждала «на тоненького», или и вовсе теряла очки, как это случилось, например, в матче против львовского «Руха». Лишь кубковая игра против ЮКСА посреди этой недели позволила «полиграфам» вспомнить про уверенную победу (4:1).

«Александрия» еще не проигрывала в этом сезоне – это факт. Но, так же, как и у «Полесья», у команды Руслана Ротаня на данный момент была лишь одна встреча против прямого конкурента в чемпионской гонке. Как ни странно, оба коллектива обыграли действующего чемпиона, донецкий «Шахтер», поэтому, можно смело утверждать, по праву находятся в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, вопрос – а не иссяк ли ресурс у коллектива Ротаня – никуда от этого не девается.

Чем дальше мы углубляемся в сезон, тем все чаще мешают играть травмы Кириллу Ковальцу, и тем все пристальнее присматриваются к бразильцам «полиграфов» Безерре и Джевани. И если условным «Ворскле» и «Кривбассу» удается их сдерживать до определенного момента матчей, то нет уверенности в том, что это не сможет повторить и «Полесье» в очной встрече. Именно поэтому ожидания от предстоящей очной дуэли между этими командами значительно выше, нежели от их игр против тех же «Динамо» и «Шахтера».

Полесье


Житомирское «Полесье» в первой трети текущего сезона уже успело побывать и в роли лидера, и в роли догоняющего. Однако в последнее время дела у команды Имада Ашура явно пошли не по плану. «Волки» все еще сохраняют за собой «0» в графе «Поражения», однако последние две игры чемпионата с их участием завершались вничью. Обе – на своем поле, и обе – против команд далеко не из первого эшелона.

Можно сказать, что на «Полесье» напал «киевский синдром» в лице «Колоса» (1:1) и «Левого Берега» (0:0), так как именно этим двум командам и удалось доказать, что футболистам Ашура все-таки чего-то еще не хватает, чтобы чувствовать себя уверенно в верхней части турнирной таблицы. Конкуренты впереди себе подобных осечек против команд из верхней части турнирной таблицы не позволяют, поэтому «волки» сейчас уже ближе к «Шахтеру», нежели к «Динамо» и «Александрии».

И как тут не вспомнить об адском календаре для «Полесья» до конца года когда, казалось бы, луганская «Заря» станет наиболее «простым» соперником в серии испытаний, которую увенчает ответный матч против донецкого «Шахтера». У «Александрии», например, после «волков» будут соперники с более низким рейтингом, хотя и про декабрьскую «пульку» против «Динамо», которая возникла фактически из ниоткуда, не стоит забывать. Фактически, житомиряне находятся в определяющем моменте всего сезона.

История встреч


Футбольные пути «Александрии» и «Полесья» ранее пересекались 19 раз в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 7 успешных игр против 5 у «волков», а еще 7 матчей завершились вничью. Разница голов – 27:22. Крупнейшая победа «Александрии» – 5:0 (1994), «Полесья» – 3:0 (2023). Команды последний раз играли между собой в марте этого года, когда на стадионе «Центральный» в Житомире голы Николая Михайленко и Артема Шулянского против мяча Артема Козака с пенальти принесли «Александрии» победу (2:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 43 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяш и Виктор Нижник, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и Александром Каленовым. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения, тогда как с «Полесьем» он пересекался 4 раза – 3 победы и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Ковалец, Калюжный, Мишнев – Безерра, Филиппов, Джевани.

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко – Леднев, Мельниченко, Таллес Коста – Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

Прогноз Sport.ua
Александрия
3 ноября 2024 -
15:30
Полесье
ТМ 2.0 2.16 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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