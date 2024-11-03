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Премьер-лига
Александрия
03.11.2024 15:30 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 18:50 |
66
0

Александрия – Полесье – 1:0. С прицелом на еврокубки. Видео гола и обзор

3 ноября команды встретились в 12-м туре УПЛ

03 ноября 2024, 18:50 |
66
0
Александрия – Полесье – 1:0. С прицелом на еврокубки. Видео гола и обзор
ПФК Александрия

В матче 12-го тура «Александрия» одержала минимальную победу над житомирским «Полесьем».

Это был однозначно матч тура, ведь встречались две команды из верхней части турнирной таблицы. Оба коллектива ставят целью играть в еврокубках в следующем сезоне, поэтому от самой игры было много ожиданий.

Однако команды сосредоточили всю игру на борьбе в центре поля, и моментов было не так много. Многим казалось, что игра завершится вничью.

Но на 83-й минуте Евгений Смирный забил за «Александрию». Стоит отметить действия бразильца Безерры, который сделал все возможное, чтобы партнер забил.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Александрия» – «Полесье» – 1:0

Гол: Смирный, 83.

Видеоотчет матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Александрия).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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