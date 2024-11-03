В воскресенье, 3 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

«Александрия» с 26 очками ведет гонку с киевским «Динамо», и поэтому любая осечка со стороны «горожан» может уменьшить шансы подопечных Ротаня на борьбу за золото УПЛ.

«Полесье» из-за потери очков с другими соперниками имеет 22 очка, но находится на третьей позиции в чемпионате Украины, и если «волки» хотят обогнать «Шахтер» в турнирной таблице, то им нужно побеждать «Александрию», которая сейчас находится в отличной форме .

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье».