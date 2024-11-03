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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 07:07 |
31
0

Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

03 ноября 2024, 07:07 |
31
0
Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 3 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

«Александрия» с 26 очками ведет гонку с киевским «Динамо», и поэтому любая осечка со стороны «горожан» может уменьшить шансы подопечных Ротаня на борьбу за золото УПЛ.

«Полесье» из-за потери очков с другими соперниками имеет 22 очка, но находится на третьей позиции в чемпионате Украины, и если «волки» хотят обогнать «Шахтер» в турнирной таблице, то им нужно побеждать «Александрию», которая сейчас находится в отличной форме .

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье».

Прогноз Sport.ua
Александрия
3 ноября 2024 -
15:30
Полесье
Обе забьют — да 1.97 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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