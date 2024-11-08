В УАФ оценили скандальное решение судьи в матче Александрия – Полесье

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли высказался о скандальном моменте в матче УПЛ между «Александрией» и «Полесьем» (1:0), когда в компенсированное время гости не получили возможность пробить пенальти после игры соперника рукой.

Риццоли отметил ошибку арбитра Александра Шандора, однако назвал смягчающие обстоятельства.

«Очень сложная и спорная ситуация для анализа. Арбитр находится в хорошей позиции, но не видит, что мяч попал в руку, потому что закрыт игроками. И это не позволило арбитру оценить момент, когда защитник сыграл отведенной рукой».

«И помощник должен был рекомендовать просмотр VAR, потому что главный судья не мог видеть контакт руки и мяча», – отметил Риццоли.

«Полесье» после матча потребовало встречи с Риццоли и Екатериной Монзуль.