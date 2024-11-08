Наполи предложил 7 миллионов евро за экс-защитника Шахтера

Итальянский «Наполи» интересуется 24-летним центрбеком «Интернасьонала» Витао, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

За бразильского защитника неаполитанцы уже предложили 7 миллионов евро. Учитывая, что «Интернасьоналу» принадлежит 80% экономических прав на Витао, бразильцы в случае принятия предложения получат 5,6 миллионов евро.

Летом нынешнего года предложение по Витао «Интернасьоналу» уже делал «Бетис». Испанцы давали 10 миллионов евро и получили разрешение вести переговоры с футболистом, который даже летал в Европу, но в последний момент «Бетис» отказался от сделки под предлогом необходимости соответствия правилам финансового фейр-плей, что разозлило боссов «колорадос».

Напомним, Витао присоединился к «Интернасьоналу» в апреле 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Сперва центрбек играл за «колорадос» по Annexe 7 ФИФА, а летом 2024-го, когда у него истек контракт с «горняками», подписал с бразильцами полноценный контракт на правах свободного агента.

В текущем сезоне бразильской Серии А Витао сыграл 24 поединка.