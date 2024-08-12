Возможный соперник Кривбасса по ЛК близок к покупке экс-защитника Шахтера
«Бетис» договаривается о переходе Витао
Испанский «Бетис», который может стать соперником «Кривбасса» в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций, если украинский клуб не сможет пройти третий раунд в квалификации Лиги Европы, в ближайшее время может подписать футболиста, поигравшего в украинской Премьер-лиге.
«Зелено-белые» вернулись к варианту с трансфером 24-летнего центрбека Витао, поигравшего ранее за «Шахтер», а в июле подписавшего полноценный контракт с «Интернасьоналом».
«Интернасьонал» просит за Витао 8 миллионов евро, что будет означать, что «Бетису» с учетом всех затрат трансфер обойдется в 10 миллионов. Испанский клуб настроен поторговаться на предмет разбивки суммы на несколько платежей.
Ожидается, что ясность в вопросе трансфера Витао в «Бетис» наступит в ближайшие несколько часов.
В качестве альтернативы Витао в «Бетисе» рассматривают 23-летнего центрбека «Наполи» Натана.
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