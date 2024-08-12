Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возможный соперник Кривбасса по ЛК близок к покупке экс-защитника Шахтера
Испания
12 августа 2024, 18:01 |
1150
0

Возможный соперник Кривбасса по ЛК близок к покупке экс-защитника Шахтера

«Бетис» договаривается о переходе Витао

12 августа 2024, 18:01 |
1150
0
Возможный соперник Кривбасса по ЛК близок к покупке экс-защитника Шахтера
instagram.com/vitao44

Испанский «Бетис», который может стать соперником «Кривбасса» в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций, если украинский клуб не сможет пройти третий раунд в квалификации Лиги Европы, в ближайшее время может подписать футболиста, поигравшего в украинской Премьер-лиге.

«Зелено-белые» вернулись к варианту с трансфером 24-летнего центрбека Витао, поигравшего ранее за «Шахтер», а в июле подписавшего полноценный контракт с «Интернасьоналом».

«Интернасьонал» просит за Витао 8 миллионов евро, что будет означать, что «Бетису» с учетом всех затрат трансфер обойдется в 10 миллионов. Испанский клуб настроен поторговаться на предмет разбивки суммы на несколько платежей.

Ожидается, что ясность в вопросе трансфера Витао в «Бетис» наступит в ближайшие несколько часов.

В качестве альтернативы Витао в «Бетисе» рассматривают 23-летнего центрбека «Наполи» Натана.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали нападающего Кривбасса
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года
Витао Интернасьонал Бетис трансферы трансферы Ла Лиги Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Натан Наполи
Алексей Сливченко Источник: Relevo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Футбол | 12 августа 2024, 10:43 12
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка

Сергей Чоботенко уже извинился перед Валерием Бондарем

Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12 августа 2024, 12:58 3
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с лидером команды
Футбол | 12.08.2024, 19:23
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с лидером команды
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с лидером команды
Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
Футбол | 12.08.2024, 15:39
Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Футбол | 11.08.2024, 21:15
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01
Футбол
«Настраиваюсь на космос, который меня раздавит». Усик – о реванше с Фьюри
«Настраиваюсь на космос, который меня раздавит». Усик – о реванше с Фьюри
10.08.2024, 19:12 4
Бокс
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
10.08.2024, 19:51
Футбол
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
10.08.2024, 21:30
Футбол
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем