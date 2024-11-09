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  4. Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 ноября 2024, 01:50 |
48
0

Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на Итоговом турнире WTA 2024

09 ноября 2024, 01:50 |
48
0
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Коко Гофф и Чжэн Циньвень

9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Поединок начнется вторым запуском после игры Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Гофф.

Обе теннисистки добрались до решающего противостояния с тремя победами и одним поражением.

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Коко Гофф Чжэн Циньвень смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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