Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на Итоговом турнире WTA 2024
9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Поединок начнется вторым запуском после игры Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Гофф.
Обе теннисистки добрались до решающего противостояния с тремя победами и одним поражением.
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