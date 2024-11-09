Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Поединок начнется вторым запуском после игры Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Гофф.

Обе теннисистки добрались до решающего противостояния с тремя победами и одним поражением.

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