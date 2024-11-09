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Испания
09 ноября 2024, 01:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 01:50
399
1

Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса

Карло потерял контроль над раздевалкой команды

09 ноября 2024, 01:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 01:50
399
1
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотті

Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

По информации Elgoldigital, на фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой команды. За отставку тренера выступили Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близкая связь с Анчелотти.

Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.

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Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Ферлан Менди Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Винисиус Жуниор Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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komentatoru_pidarasi
Сливают Карло, заметно по игре. Только не понятно почему?
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