Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Карло потерял контроль над раздевалкой команды
Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).
По информации Elgoldigital, на фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой команды. За отставку тренера выступили Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близкая связь с Анчелотти.
Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира выделил Франсуа Боту
Второй поединок между боксерами состоится 21 декабря 2024 года