Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

По информации Elgoldigital, на фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой команды. За отставку тренера выступили Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близкая связь с Анчелотти.

Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.