Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 9 сентября в 19:30 по Киеву
9 ноября на «Амексе» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Брайтон
Команда год назад дебютировала в Лиге Европы, да и в целом на международной арене. Она выиграла свою группу, но уже в первом раунде плей-офф было разгромное поражение от Ромы. Да и в целом Де Дзерби явно утратил мотивацию, и не удивительно, что результаты были крайне посредственные - чайки откатились в нижнюю часть таблицы. Явно без сожалений расставшись с итальянцем, на его место позвали другого перспективного иностранного специалиста - Хюрцелера. Новый Нагельсманн получил и ряд не самых дешевых новичков. Это был, конечно, риск, но немец вполне достойно справляется. Без осечек не обходится, а Челси и Ливерпулю (в Кубке Лиги) и вовсе проигрывали. Но в целом очевидно, что команда снова возвращается в число претендентов на высокие места. В АПЛ с теми же красными в прошлом туре поборолись, но в итоге проиграли 1:2.
❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!
Манчестер Сити
Клуб сталкивается с самыми разными проблемами, от грядущего рассмотрения финансовых правонарушений и до необычно скромного прохождения летнего трансферного окна. А тут еще Родри перед получением своего Золотого мяча получил тяжелую травму и до лета точно вне игры. Осечек хватает, но, с другой стороны, получается во всех турнирах обходиться, во-первых, без поражений, во-вторых, в лидерах. Только от Кубка Лиги избавились, воспользовавшись тем, что с Тоттенхэмом играли на выезде - там закончили 1:2. Но потом серия неудач продолжилась. Сначала чемпион сенсационно уступил в прошлом туре АПЛ Борнмуту. А потом в Лиге чемпионов Спортинг из Лиссабона разгромил фаворита 4:1.
Статистика личных встреч
За 6 последних очных матчей чайки только однажды зацепились за ничью с чемпионом.
Прогноз
Букмекерские конторы все же верят в победу гостей. Но с учетом того, что обе команды играют с акцентом на атаку, ставим на итого забьют больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).
19:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пропустив 3 мяча, хозяева ответили лишь голом Мейсона Гринвуда с пенальти
Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте