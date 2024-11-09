9 ноября на «Амексе» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда год назад дебютировала в Лиге Европы, да и в целом на международной арене. Она выиграла свою группу, но уже в первом раунде плей-офф было разгромное поражение от Ромы. Да и в целом Де Дзерби явно утратил мотивацию, и не удивительно, что результаты были крайне посредственные - чайки откатились в нижнюю часть таблицы. Явно без сожалений расставшись с итальянцем, на его место позвали другого перспективного иностранного специалиста - Хюрцелера. Новый Нагельсманн получил и ряд не самых дешевых новичков. Это был, конечно, риск, но немец вполне достойно справляется. Без осечек не обходится, а Челси и Ливерпулю (в Кубке Лиги) и вовсе проигрывали. Но в целом очевидно, что команда снова возвращается в число претендентов на высокие места. В АПЛ с теми же красными в прошлом туре поборолись, но в итоге проиграли 1:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Сити

Клуб сталкивается с самыми разными проблемами, от грядущего рассмотрения финансовых правонарушений и до необычно скромного прохождения летнего трансферного окна. А тут еще Родри перед получением своего Золотого мяча получил тяжелую травму и до лета точно вне игры. Осечек хватает, но, с другой стороны, получается во всех турнирах обходиться, во-первых, без поражений, во-вторых, в лидерах. Только от Кубка Лиги избавились, воспользовавшись тем, что с Тоттенхэмом играли на выезде - там закончили 1:2. Но потом серия неудач продолжилась. Сначала чемпион сенсационно уступил в прошлом туре АПЛ Борнмуту. А потом в Лиге чемпионов Спортинг из Лиссабона разгромил фаворита 4:1.

Статистика личных встреч

За 6 последних очных матчей чайки только однажды зацепились за ничью с чемпионом.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в победу гостей. Но с учетом того, что обе команды играют с акцентом на атаку, ставим на итого забьют больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).