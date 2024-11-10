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Брайтон
09.11.2024 19:30 – FT 2 : 1
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Англия
10 ноября 2024, 01:55 |
104
0

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1. Неожиданный исход. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 11-го тура АПЛ

10 ноября 2024, 01:55 |
104
0
Брайтон – Манчестер Сити – 2:1. Неожиданный исход. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

В первом тайме игроки «Манчестер Сити» вышли вперед благодаря голу Эрлинга Холанда на 23-й минуте. Однако на большее подопечных Гвардиолы не хватило.

«Брайтон» активизировался в конце матча. На 78-й минуте Жоао Педро сравнял счет, а на 83-й Мэтт О'Райли вывел хозяев поля вперед.

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 9 ноября

«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Жоао Педро, 78, О'Райли, 83 – Холанд, 23

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт О’Райли (Брайтон).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брайтон Манчестер Сити видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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