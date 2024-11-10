Брайтон – Манчестер Сити – 2:1. Неожиданный исход. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 11-го тура АПЛ
Вечером 9 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».
Игра прошла на «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.
В первом тайме игроки «Манчестер Сити» вышли вперед благодаря голу Эрлинга Холанда на 23-й минуте. Однако на большее подопечных Гвардиолы не хватило.
«Брайтон» активизировался в конце матча. На 78-й минуте Жоао Педро сравнял счет, а на 83-й Мэтт О'Райли вывел хозяев поля вперед.
Английская Премьер-лига. 11-й тур. 9 ноября
«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 2:1
Голы: Жоао Педро, 78, О'Райли, 83 – Холанд, 23
Видео голов и обзор матча
События матча
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