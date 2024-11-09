Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити

Вечером 9 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на «Амекс Стедиуме» в Брайтоне.

Гости открыли счет на 23-й минуте усилиями Эрлинга Холанда. Жуан Педро из «Брайтона» сравнял счет на 78-й минуте, а Мэтт О'Райли забил второй гол на 83-й минуте.

После этого матча «Манчестер Сити» с 23 очками занимает 2-ю позицию в АПЛ, а «Брайтон», имея в своем активе 19 очков, занимает 4-е место.

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Английский Премьер-Лига. 11-й тур. 9 ноября

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Жуан Педро, 78, О'Райли, 83 – Холанд, 23