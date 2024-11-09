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Чемпионат Англии
Брайтон
09.11.2024 19:30 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
09 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:08
1220
9

Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу чаек

09 ноября 2024, 21:29 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:08
1220
9
Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон - Манчестер Сити

Вечером 9 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на «Амекс Стедиуме» в Брайтоне.

Гости открыли счет на 23-й минуте усилиями Эрлинга Холанда. Жуан Педро из «Брайтона» сравнял счет на 78-й минуте, а Мэтт О'Райли забил второй гол на 83-й минуте.

После этого матча «Манчестер Сити» с 23 очками занимает 2-ю позицию в АПЛ, а «Брайтон», имея в своем активе 19 очков, занимает 4-е место.

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Английский Премьер-Лига. 11-й тур. 9 ноября

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Жуан Педро, 78, О'Райли, 83 – Холанд, 23

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 9
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VovanSidorovi4
Ротацию лысый в Манчестере.
Тен Хахен как раз свободен
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+1
Tower Bridge
МС догнал Шахтёр  с  2-2=  )
Ответить
+1
Tower Bridge
Они  и в 2021 выиграли у самого Зинченко 3:2.
Ответить
+1
KirTheKing
жду матч ирисок с сороками..
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0
roman75zpr
По ходу кризис у Сити
Ответить
0
Dmytro
красунчики
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0
OKs100
Теперь у Ноттингем Форест больше шансов выиграть АПЛ.
Ответить
0
Viktor Shuper
шось мені здається гравці Сіті плавлять лисого, інакше то не можу пояснити. за 2 тайм лише 1 удар в ствір від Сіті. та і в цілому грали жахливо, вже 4 поразка підряд. явно Пепа плавлять
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-3
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