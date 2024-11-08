В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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