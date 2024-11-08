09.11.2024 19:30 - : -
Англия08 ноября 2024, 10:22 |
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Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 9 ноября в 19:30
08 ноября 2024, 10:22 |
27
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В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брайтон – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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