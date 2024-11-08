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Брайтон
09.11.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
08 ноября 2024, 10:22 |
27
0

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 ноября в 19:30

08 ноября 2024, 10:22 |
27
0
Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брайтон – Манчестер Сити
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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