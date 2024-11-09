9 ноября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда несколько лет назад звала на тренерский пост Мойеса как пожарника. А в итоге с ним в 2023-м году выиграли Лигу конференций, а в прошлом сезоне сыграли в плей-офф Лиги Европы. Но после того, как молотобойцы заняли только 9-е место в прошлом розыгрыше АПЛ, с опытным шотландцем решили попрощаться. Более того, новый наставник, Лопетеги, получил новичков на 150 миллионов. Но провалил старт, взяв 1 победу и 5 очков в первых 6 турах, заодно получив 1:5 с Ливерпулем в Кубке Лиги. Только в октябре получилось прибавить, выиграв в октябре у Ипсвича и Манчестер Юнайтед - именно после тех 2:1 уволили тен Хага. Но в крайнем туре была очередная неудача: Ноттингем Форест в прошлом туре проиграли разгромно, 0:3. Теперь у амбициозного клуба всего 11 очков после десятка сыгранных туров.

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Эвертон

Клуб полтора года назад позвал на тренерский пост Шона Дайша. Тот буквально в последний момент спас от вылета в Чемпионшип в 2023-м году. А потом его подопечные набрали достаточно очков, чтобы не бояться всерьез вылета, несмотря на штрафы за нарушения финансовых правил. В нынешнем розыгрыше синие неприятно удивили крайне слабой формой: проигрывали, даже когда первыми забивали, причем дважды. Но и тут ситуация к середине осени изменилась. Сначала получилось выиграть у Кристал Пэлас, а потом - и Ипсвича, попутно выдав ничьи с Ньюкаслом и Фулхэмом. От матча с Саутгемптоном ждали только победы и трех очков, но при всем преимуществе там представитель Ливерпуля не забил, запоров свои моменты, и пропустил в концовке.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных матча молотобойцы чередовали победы и поражения с соперником из Ливерпуля.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут скорее победы в Лондоне хозяев. Но оба клуба не блещут в этом сезоне - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,0).