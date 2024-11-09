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Чемпионат Англии
Вест Хэм
09.11.2024 17:00 - : -
Эвертон
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Англия
09 ноября 2024, 02:22 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:41
18
0

Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 ноября в 17:00 по Киеву

09 ноября 2024, 02:22 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:41
18
0
Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 ноября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда несколько лет назад звала на тренерский пост Мойеса как пожарника. А в итоге с ним в 2023-м году выиграли Лигу конференций, а в прошлом сезоне сыграли в плей-офф Лиги Европы. Но после того, как молотобойцы заняли только 9-е место в прошлом розыгрыше АПЛ, с опытным шотландцем решили попрощаться. Более того, новый наставник, Лопетеги, получил новичков на 150 миллионов. Но провалил старт, взяв 1 победу и 5 очков в первых 6 турах, заодно получив 1:5 с Ливерпулем в Кубке Лиги. Только в октябре получилось прибавить, выиграв в октябре у Ипсвича и Манчестер Юнайтед - именно после тех 2:1 уволили тен Хага. Но в крайнем туре была очередная неудача: Ноттингем Форест в прошлом туре проиграли разгромно, 0:3. Теперь у амбициозного клуба всего 11 очков после десятка сыгранных туров.

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Эвертон

Клуб полтора года назад позвал на тренерский пост Шона Дайша. Тот буквально в последний момент спас от вылета в Чемпионшип в 2023-м году. А потом его подопечные набрали достаточно очков, чтобы не бояться всерьез вылета, несмотря на штрафы за нарушения финансовых правил. В нынешнем розыгрыше синие неприятно удивили крайне слабой формой: проигрывали, даже когда первыми забивали, причем дважды. Но и тут ситуация к середине осени изменилась. Сначала получилось выиграть у Кристал Пэлас, а потом - и Ипсвича, попутно выдав ничьи с Ньюкаслом и Фулхэмом. От матча с Саутгемптоном ждали только победы и трех очков, но при всем преимуществе там представитель Ливерпуля не забил, запоров свои моменты, и пропустил в концовке.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных матча молотобойцы чередовали победы и поражения с соперником из Ливерпуля.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут скорее победы в Лондоне хозяев. Но оба клуба не блещут в этом сезоне - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,0).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
9 ноября 2024 -
17:00
Эвертон
Тотал голов больше 2.5 2.0 Сделать ставку
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Вест Хэм Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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