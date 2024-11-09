Борнмут с Забарным пропустил три мяча, нули Эвертона и Вест Хэма
9 ноября состоялись матчи 11-го тура английской Премьер-лиги
9 ноября состоялись матчи 11-го тура английской Премьер-лиги.
«Вест Хэм» и «Эвертон» голов не забили – матч закончился со счетом 0:0. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» и отыграл матч полностью.
«Брентфорд» и «Борнмут» устроили настоящую голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – 3:2. Защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч.
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Английская Премьер-лига, 11-й тур. 9 ноября.
Вест Хэм – Эвертон – 0:0
Вулверхэмптон – Саутгемптон – 2:0
Голы: Сарабия, 2, Кунья, 51
Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:2
Голы: Смит-Роу, 45+2, Уилсон, 83
Брентфорд – Борнмут – 3:2
Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49
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