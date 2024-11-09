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Англия
09 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 19:15
170
0

Борнмут с Забарным пропустил три мяча, нули Эвертона и Вест Хэма

9 ноября состоялись матчи 11-го тура английской Премьер-лиги

09 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 19:15
170
0
Борнмут с Забарным пропустил три мяча, нули Эвертона и Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм – Эвертон

9 ноября состоялись матчи 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» и «Эвертон» голов не забили – матч закончился со счетом 0:0. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» и отыграл матч полностью.

«Брентфорд» и «Борнмут» устроили настоящую голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – 3:2. Защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч.

❗️Голи матчів у Telegram-каналі!

Английская Премьер-лига, 11-й тур. 9 ноября.

Вест Хэм – Эвертон – 0:0

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 2:0

Голы: Сарабия, 2, Кунья, 51

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:2

Голы: Смит-Роу, 45+2, Уилсон, 83

Брентфорд – Борнмут – 3:2

Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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