Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов
Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Донецкий Шахтер в немецком Гельзенкирхене выиграл у швейцарского клуба Янг Бойз (2:1). Пропустив первыми, горняки одержали волевую победу благодаря голам Александра Зубкова и Георгия Судакова.
Команда Марино Пушича набрала 4 очка из 12 и занимает 28-е место в турнирной таблице. В 5-м туре Шахтер 27 ноября сыграет на выезде против нидерландского клуба ПСВ.
Английский Ливерпуль возглавляет гонку, имея 4 победы подряд (12 очков). Далее идут Спортинг, Монако, Брест, Интер (по 10), Барселона, Боруссия Д, Астон Вилла (по 9).
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.
⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
- 19:45. Шахтер – Янг Бойз – 2:1
- 19:45. Брюгге – Астон Вилла – 1:0
- 22:00. Бавария – Бенфика – 1:0
- 22:00. Интер – Арсенал – 1:0
- 22:00. ПСЖ – Атлетико – 1:2
- 22:00. Спарта Прага – Брест – 1:2
- 22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург – 1:3
- 22:00. Црвена Звезда – Барселона – 2:5
- 22:00. Штутгарт – Аталанта – 0:2
🏆 Турнирная таблица
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