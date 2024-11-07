Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в немецком Гельзенкирхене выиграл у швейцарского клуба Янг Бойз (2:1). Пропустив первыми, горняки одержали волевую победу благодаря голам Александра Зубкова и Георгия Судакова.

Команда Марино Пушича набрала 4 очка из 12 и занимает 28-е место в турнирной таблице. В 5-м туре Шахтер 27 ноября сыграет на выезде против нидерландского клуба ПСВ.

Английский Ливерпуль возглавляет гонку, имея 4 победы подряд (12 очков). Далее идут Спортинг, Монако, Брест, Интер (по 10), Барселона, Боруссия Д, Астон Вилла (по 9).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

19:45. Шахтер – Янг Бойз – 2:1

19:45. Брюгге – Астон Вилла – 1:0

22:00. Бавария – Бенфика – 1:0

22:00. Интер – Арсенал – 1:0

22:00. ПСЖ – Атлетико – 1:2

22:00. Спарта Прага – Брест – 1:2

22:00. Фейеноорд – РБ Зальцбург – 1:3

22:00. Црвена Звезда – Барселона – 2:5

22:00. Штутгарт – Аталанта – 0:2

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