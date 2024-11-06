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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
06.11.2024 19:45 – FT 2 : 1
Янг Бойз
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:57
3028
120

Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз

Камбек в первом тайме решил исход встречи

06 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:57
3028
120
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» перед матчем оказался в позиции, когда поражение не было бы понято никем. Конечно, спортивный директор снова мог бы позорно перевести стрелки на «Динамо», мол, а у них еще хуже, как это уже сделал в прошлый раз, но всем понятно, что такое объяснение подходит только наименее неприхотливой части болельщиков.

После поражения от «Аталанты» многие ожидали отставки Марино Пушича. Тогда для главного тренера обошлось, как и после ничейного матча с «Динамо», но «Янг Бойз» вполне могли бы отправить специалиста в творческий отпуск.

На столь важную игру Пушич снова выпустил склад без Степаненко и центрфорварда. Конечно, на острие действовал Эгиналду, но мы понимаем, что в случае Сикана или Траоре в оптимальной форме бразильца в нападении мы бы не увидели.

Первые минуты прошли в пристрелке. Команды обменялись моментами, но легально отправить в сетку не мяч не смогли. То точность препятствовала (для номинальных гостей), то офсайд (у «горняков»). Или вратарь – на 15 минуте Эгиналду выскочил на кипера под углом и пробил незатейливо.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра открылась и пошла на встречных курсах. Донецкая команда сделала ставку на заброс вперед в надежде на скорость Эгиналду, но ему, кроме попыток убежать от защитников, приходилось и вступать с ними в силовую борьбу, что явно не является козырем бразильца.

И первыми забили все же «ребята». Бондаренко грубо ошибся, отдавая поперечную передачу, в результате чего Имери получил мяч перед штрафным и решил пробить. Да и Ризнык мог не угадывать направление полета мяча, но в итоге вратарь завалился налево, а мяч влетел между ног Бондаря в противоположный угол.

Отчаяние Бондаренко было огромным, однако партнеры быстро улучшили ему настроение. Судаков прорвался слева и выложил идеальный пас на ногу Зубкову, который все же размочил голевую засуху команды в ЛЧ, с метра сравняв счет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Более того, на табло единицы горели не слишком долго. Судаков к ассисту добавил и гол. Хавбек получил мяч перед штрафным от Кевина и решил низом справа бить в дальний угол. Влетело идеально, вратарь не достал – 2:1.

Во втором тайме показалось, что будет уверена победа «горняков». Они выглядели очень уверенными, то контролируя мяч, то проводя резкие атаки. В одной из них Бондаренко чуть не исправился, после стенки с партнером попытавшись с выгодной позиции попасть в левую девятку, но только испортил себе настроение еще больше, пробив выше.

Навесы и прострелы от Зубкова, Конопли, Педро Энрике стали привычным явлением, после некоторых из них удавалось пробить, после некоторых – нет. Однако швейцарцы были вынуждены идти вперед и перехватили инициативу. В штрафной «Шахтера» становилось горячо, но Ризнык действовал уверенно, вылавливая дальние удары или, например, самострел от Бондаря.

Getty Images/Global Images Ukraine

Навал все же ничего не дал «Янг Бойз». Как и контратаки «Шахтеру». Счет 2:1 не изменился, «Шахтер» завоевал три очка и теперь будет ждать, пожалуй, матча «Динамо», чтобы сравнить свой результат с киевским – создается впечатление, что в случае четверговой неудачи «динамовцев» настроение отдельных представителей «Шахтера» поднимется гораздо больше, чем просто от своей нынешней победы.

Но это все лирика. А на практике дальше будут матчи против «ПСВ» и «Аталанты» для обеих команд соответственно.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур.

«Шахтер» – «Янг Бойз» – 2:1

Голы: Зубков (31), Судаков (41) – Имери (28)

Предупреждения: Конопля (81) – Блум (40), Атекаме (45+3), Ниасе (70)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив (Степаненко, 93), Бондаренко (Франьич, 93), Кевин (Марлон, 79), Эгиналду (Сикан, 68), Зубков

«Янг Бойз»: Келлер, Блум, Бенито (Лакоми, 33), Лаупер (Смит, 62), Атекаме, Колли (Виржиньюс, 62), Ниасе, Угринич, Маль (Элиа, 62), Имери (Монтейру, 46), Ганвула

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Стадион «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – ЯНГ БОЙЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 122
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Brent11
Буду краток.Шахтер с победой! + в рейтинг! Пушич- Баран,из него тренер,как из промокашки- скрипач!
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+10
MrStepanovM .
цікава гра...але навіщо, замість третій забити, валідол влаштовувати з цим суперником? 
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Перемога є перемога. Поздоровляю 🏆
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+8
NikoKam1969
Судаков зіграв потужно. Молодець. Вітання Шахтарю та всій Україні.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Tower Bridge
С 62 минуты на поле начался  настоящий ФУТБОЛ, когда вышли молодые лоси.   И хорошо что мы вели, а не отыгрывались.
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+6
Main
Молодцы, сняли груз ответственности , забили и выиграли 
Ждём подобного и от Динамо завтра
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+6
Владислав Рейский
с победой
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+6
mig3131
Перемога! Яка ж вона важка, останні 30 хвилин просто мука.  Добре що так закінчилось, дякуючи Бондарю,.  І нарешті трохи краси  від Судакова. Все таки з таким суперником потрібно вигравати легше! 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Ну нарешті!
Всіх адекватних вітаю з перемогою
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+4
Ukraine
Гарний матч.
Дякую клубу за чудовий настрій у такий скрутний час.
Побільше перемог нам всім, на різних фронтах.
З перемогою усіх!
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+4
Лига
Не на изи, а  с валидолом могли и 5-1 выиграть и могли 2-2 сыграть ну главное первая победа 4 оча уже есть, дай бог нашкребсти ещё 3-4 оча и будет норм всех с победой
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
255547
Шахтёр в организации игры, сыграл не важно, но Швейцарцы сыграли в этом плане ещё хуже, было очень много сумбурной игры, обрезок пока это потолок возможностей нынешней команды, с другими соперниками, шансов очень мало  
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+4
Remark
Янг - дніще, а не команда. 
Бондар - лев матчу! Мабуть, найкращий виступ за ШД.
Ну і з перемогою! Де ще здобувати очки, навіть не очко, як не з цими днарями.
Як вони стали чемпіонами, я хз...
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+4
Андрей⚒️
Всех с трудной победой!
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+3
MaximusOne
Деколи гравці "перетікітакують", коли потрібно зіграти просто, роблять лишні паси.
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+3
Віктор Коробка
Класна гра, і попри слизький рахунок не сумнівався у перемозі до кінця. Молодці усі, але хотілося б відмітити Судакова, Кевіна і, як не дивно - Бондаря. Найслабша ланка на сьогодня - Різник і ... Пушич.
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+3
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elPadrino
Мои поздравления!!
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+2
zhyr
Ну нарешті
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+2
Андрій Заліщук
Естафета переможців переходить до Динамо завтра, а взагалі сьогодні наш день в українському футболі
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+2
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mayakovskiy1
Молодці. Гра нарешті непогана. Єдина проблема реалізація. Мали закривати матч раніше. В цілому 4 бали в ЛЧ це дуже ок 
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+2
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