Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз

«Шахтер» перед матчем оказался в позиции, когда поражение не было бы понято никем. Конечно, спортивный директор снова мог бы позорно перевести стрелки на «Динамо», мол, а у них еще хуже, как это уже сделал в прошлый раз, но всем понятно, что такое объяснение подходит только наименее неприхотливой части болельщиков.

После поражения от «Аталанты» многие ожидали отставки Марино Пушича. Тогда для главного тренера обошлось, как и после ничейного матча с «Динамо», но «Янг Бойз» вполне могли бы отправить специалиста в творческий отпуск.

На столь важную игру Пушич снова выпустил склад без Степаненко и центрфорварда. Конечно, на острие действовал Эгиналду, но мы понимаем, что в случае Сикана или Траоре в оптимальной форме бразильца в нападении мы бы не увидели.

Первые минуты прошли в пристрелке. Команды обменялись моментами, но легально отправить в сетку не мяч не смогли. То точность препятствовала (для номинальных гостей), то офсайд (у «горняков»). Или вратарь – на 15 минуте Эгиналду выскочил на кипера под углом и пробил незатейливо.

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Игра открылась и пошла на встречных курсах. Донецкая команда сделала ставку на заброс вперед в надежде на скорость Эгиналду, но ему, кроме попыток убежать от защитников, приходилось и вступать с ними в силовую борьбу, что явно не является козырем бразильца.

И первыми забили все же «ребята». Бондаренко грубо ошибся, отдавая поперечную передачу, в результате чего Имери получил мяч перед штрафным и решил пробить. Да и Ризнык мог не угадывать направление полета мяча, но в итоге вратарь завалился налево, а мяч влетел между ног Бондаря в противоположный угол.

Отчаяние Бондаренко было огромным, однако партнеры быстро улучшили ему настроение. Судаков прорвался слева и выложил идеальный пас на ногу Зубкову, который все же размочил голевую засуху команды в ЛЧ, с метра сравняв счет.

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Более того, на табло единицы горели не слишком долго. Судаков к ассисту добавил и гол. Хавбек получил мяч перед штрафным от Кевина и решил низом справа бить в дальний угол. Влетело идеально, вратарь не достал – 2:1.

Во втором тайме показалось, что будет уверена победа «горняков». Они выглядели очень уверенными, то контролируя мяч, то проводя резкие атаки. В одной из них Бондаренко чуть не исправился, после стенки с партнером попытавшись с выгодной позиции попасть в левую девятку, но только испортил себе настроение еще больше, пробив выше.

Навесы и прострелы от Зубкова, Конопли, Педро Энрике стали привычным явлением, после некоторых из них удавалось пробить, после некоторых – нет. Однако швейцарцы были вынуждены идти вперед и перехватили инициативу. В штрафной «Шахтера» становилось горячо, но Ризнык действовал уверенно, вылавливая дальние удары или, например, самострел от Бондаря.

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Навал все же ничего не дал «Янг Бойз». Как и контратаки «Шахтеру». Счет 2:1 не изменился, «Шахтер» завоевал три очка и теперь будет ждать, пожалуй, матча «Динамо», чтобы сравнить свой результат с киевским – создается впечатление, что в случае четверговой неудачи «динамовцев» настроение отдельных представителей «Шахтера» поднимется гораздо больше, чем просто от своей нынешней победы.

Но это все лирика. А на практике дальше будут матчи против «ПСВ» и «Аталанты» для обеих команд соответственно.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур.

«Шахтер» – «Янг Бойз» – 2:1

Голы: Зубков (31), Судаков (41) – Имери (28)

Предупреждения: Конопля (81) – Блум (40), Атекаме (45+3), Ниасе (70)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив (Степаненко, 93), Бондаренко (Франьич, 93), Кевин (Марлон, 79), Эгиналду (Сикан, 68), Зубков

«Янг Бойз»: Келлер, Блум, Бенито (Лакоми, 33), Лаупер (Смит, 62), Атекаме, Колли (Виржиньюс, 62), Ниасе, Угринич, Маль (Элиа, 62), Имери (Монтейру, 46), Ганвула

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Стадион «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – ЯНГ БОЙЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА