Шахтер Донецк

В четвертом туре обновленной Лиги чемпионов лучшая команда Украины прошлого сезона – «Шахтер» – встретится с действующим чемпионом Швейцарии – «Янг Бойз». Номинально домашний для «горняков» поединок начнется в 19.45 по киевскому времени в немецком Гельзенкирхене на арене «Ауф Шальке».

Шахтер

Перед поединком четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов в активе «Шахтера» всего одно очко. И неприятный ноль в графе «забитые мячи».

Сухую ничью подопечные Марино Пушича добыли в дебютном поединке – против «Болоньи». А дальше лишь проигрывали.

Сначала разгромно уступили еще одной итальянской команде – «Аталанте» (0:3), затем проиграли на «Эмирейтс» вице-чемпиону Англии – «Арсеналу» (0:1).

На внутренней арене дела у «оранжево-черных» потихоньку налаживаются. Посреди прошлой недели дончане в рамках 1/8 финала Кубка Украины одолели «Зарю» – 1:0.

Накануне поединка против чемпионов Швейцарии чемпионы Украины провели календарную встречу УПЛ против «Черноморца». И тоже добыли минимальную победу – 2:1.

В этих двух матчах внутреннего календаря «Шахтер» играл в эконом-режиме. Пушич прибегнул к ротации состава.

В частности, в игре против «моряков» с первых минут оказались в запасе Степаненко, Бондарь и Эгиналду. Не сыграл и Крыськив, отбывающий дисквалификацию.

Победа над «Черноморцем» позволила команде Пушича выйти на третье место в турнирной таблице. Однако отставание от лидеров – «Динамо» и «Александрии» – все те же шесть очков.

После игры с одесситами Пушич остался доволен действиями своих подопечных. Но, в то же время, отметил, что еще не знает, каких именно футболистов он задействует в игре против «Янг Бойз».

По его словам, «у нас сейчас есть много вариантов». Не исключен даже такой вариант, что против «Молодых ребят» донецкая команда сыграет без нападающего.

Янг Бойз

В минувшем сезоне «Янг Бойз» достаточно неожиданно победил в чемпионате Швейцарии. Однако в нынешнем сезоне дела у «Молодых парней» идут из рук вон плохо. Причем плохо на всех направлениях.

Старт чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» провалил. Но провалил не так, как «Шахтер», а в разы громче.

Первое очко в чемпионате команда из Берна набрала лишь в третьем туре.

В Лиге чемпионов подопечные Патрика Рамена стартовали еще хуже: в двух поединках – два разгромных поражения. «Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» (0:3) и «Барселоне» (0:5).

Следствием этих неудач стала отставка главного тренера «Молодых парней». Рамен не проработал наставником «Янг Бойз» и полгода (был назначен на должность в июле, а уже в начале октября ему указали на дверь). Под его руководством команда добыла лишь одну победу в девяти поединках.

Исполняющим обязанности главного тренера «парней» был назначен Жоэль Маньен, наставник молодежной команды «Янг Бойз». По всей видимости, Маньен тоже не задержится на своем посту долго, поскольку бернский клуб ищет более маститого наставника.

Уже под руководством Маньена «Янг Бойз» в третьем туре Лиги чемпионов сыграл против «Интера». И снова уступил. Хотя в этот раз уступил не разгромно – «всего лишь» 0:1. «Ребята», как и «горняки», в нынешнем розыгрыше ЛЧ пока что не забивали.

Накануне поединка против «Шахтера» подопечные Маньена провели непростой матч внутреннего календаря – выездную встречу против лидера – «Цюриха». Жесткая и конкурентная встреча завершилась нулевой ничьей.

Однако турнирное положение действующего чемпиона на внутренней арене продолжает оставаться тяжелым. После 13 туров «ребята» занимают лишь десятое место в таблице (из 12 команд).

«Янг Бойз» немного забивает (в его активе лишь 16 мячей), и очень много пропускает (22 мяча). По показателю пропущенных голов «Янг Бойз» – один из аутсайдеров нынешнего сезона швейцарской лиги.

Частичным оправданием такого катастрофического положения «ребят» может считаться забитый под завязку клубный лазарет. Сразу 11 игроков не смогут помочь своей команде в противостоянии с чемпионом Украины.

История противостояний

На официальном уровне соперники пересекались всего лишь раз. В сезоне 2016/2017. Тогда команды встретились в квалификации Лиги чемпионов. И обменялись аналогичными домашними победами – 2:0. Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. В этой серии сильнее оказались швейцарцы: 4:2.

Прогноз

По сути, этот поединок – решающий для обеих команд, ибо лишь победа может позволить им все еще надеяться на выход в плей-офф. Силы соперников примерно равны. Как и примерно идентичны их позиции после трех туров ЛЧ.

Однако при этой относительной равности следует уделить особое внимание деталям. В частности, кризису, которому подвергся и чемпион Украины, и чемпион Швейцарии. И если «горняки» постепенно выбираются из «депрессии», то о «Молодых ребятах» этого не скажешь: у них до сих пор царит разброд и шатание.

Учитывая эти «шатания», предположим, что «Шахтер» окажется сильнее. Но вряд ли победа дончан будет уверенной. Наша рекомендация – 1:0 в пользу украинской команды.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан

«Янг Бойз»: фон Бальмаос, Конте, Атекаме, Угринич, Лакомы, Иттен, Бенито, Лаупер, Монтейру, Виржиниус, Элиа.