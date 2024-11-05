Шахтер Донецк

В среду, 6 ноября, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и «Янг Бойз». Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда Марино Пушича в трех предыдущих матчах набрала только одно очко, сыграв вничью с «Болоньей». «Янг Бойз» в текущем турнире очков еще на набирал, проиграв все три поединка: «Астон Вилле» (0:3), «Барселоне» (0:5) и миланскому «Интеру» (0:1). «Шахтер» и «Янг Бойз» еще не забивали голов в основном раунде Лиги чемпионов.

«Горняки» встречались с «желто-черными» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2016/2017. На своем поле «Шахтер» обыграл швейцарскую команду со счетом 2:0, но в ответном матче уступил хозяевам поля с таким же результатом, а в серии пенальти соперники «оранжево-черных» вырвали победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Янг Бойз», за которой можно следить в украинской версии сайта.