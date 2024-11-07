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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
06.11.2024 19:45 – FT 2 : 1
Янг Бойз
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 02:29
173
0

ПУШИЧ: «Я наслаждался игрой. Пропущенный гол – вина не Бондаренко, а моя»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Янг Бойз» в ЛЧ

07 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 02:29
173
0
ПУШИЧ: «Я наслаждался игрой. Пропущенный гол – вина не Бондаренко, а моя»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1).

– Поздравляю с победой! Скажите, полностью ли вы удовлетворены командой? Удалось ли выполнить все задуманное?

– В общем, после просмотра этой игры я очень доволен выступлением: тем, как мы играли, и тем, как усердно мы работали в определенных моментах. Я очень горжусь своими футболистами и тем, что они показали сейчас в целом. Они заслуживают больших комплиментов за эту игру.

– Было очень интересно наблюдать за этим матчем. Вы всегда так играете?

– Спасибо. Да, мы никогда не меняем своего стиля. Конечно, всегда есть определенные детали во время игры, когда мы адаптируемся к определенным обстоятельствам или ситуациям, но мы так играем. Как я уже говорил, это наша проблема – делаем игру интересной до конца, не реализуя наши хорошие моменты, но мы их создаем, и это важно. Во многих моментах мы выходим и показываем качественный футбол. Я тоже наслаждался игрой со стороны, за исключением последних пяти минут, но это было очень интересно, потому что у соперника очень много физической силы, играет очень вертикально и пытается поймать нас благодаря хаотическим голам. Но повторюсь: наш командный дух, наша скорость работы были великолепны в этот вечер, и я очень горжусь этим выступлением.

– В первом тайме вы не реализовали много шансов, команде пришлось больше работать во второй половине.

– Мы можем заканчивать игру гораздо раньше, я соглашаюсь с вами. Но, знаете ли, это футбол. У нас много молодых, талантливых игроков и не каждый шанс может быть голом. Для меня как тренера очень важно, чтобы мы создавали возможности – и то, как мы их создаем, является основой для развития и достижения высокого уровня. Но все наши нападающие очень много работают без мяча, поэтому я их тоже хвалю за эту часть игры. Всегда легче, когда ты быстрее забиваешь и создаешь разницу в два гола, но должен сказать, что мы уступали 0:1 из-за неудачного момента, пытаясь строить атаку от собственных ворот – это то, чего я хотел, поэтому это вина не Бондаренко, а моя. Если хотите винить кого-то, вините меня, потому что я поставил своим игрокам такую ​​задачу.

Но после этого момента мы продолжили играть как всегда, так, как хотели: играть внутри поля и искать возможности забить. И мы очень хорошо отыгрались сразу, в том же тайме, где уступали 0:1. Поэтому я очень горжусь своими игроками, их силой духа. Не только силой духа, которую они продемонстрировали сейчас, но и силой духа на протяжении всего этого периода, потому что многие из вас знают или не знают, что мы работаем и живем не в нормальных условиях, особенно как футболисты и профессионалы: переезды, которые нам приходится делать, усилия, которые нам нужно прилагать… В общем, это действительно невероятно, что эти ребята показывают каждый день, поэтому я очень ими горжусь.

– Как вы оцениваете игру защитников «Шахтера» в этом матче? Согласны ли с тем, что во втором тайме ощущалась определенная паника в обороне и было трудновато успокоить игру?

– Это вопрос от искусственного интеллекта? Ладно, это шутка. Что ж, это нормально. Как я только что сказал, когда ты не реализуешь свои возможности, не забиваешь третий гол, а мы искали возможности его забить, это все равно игра за разницу в один мяч и соперник все еще борется. И вы знаете, что в последние несколько минут они будут задействовать всех своих физически сильных игроков, и это будет силовая игра. Мы довольно хорошо с этим справились, были определенные стычки перед воротами, но без больших моментов, потому что мы не допускали завершения, что очень хорошо с нашей стороны. И это логичная часть игры. Но это не из-за соперника. Если вы забьете третий гол, игра будет закончена. Хотя, думаю, мы владели мячом на их половине не знаю сколько времени – где-то две минуты. Мы сыграли отличную рондо, так что это было тоже очень приятно видеть. Да, этот момент увлекательный, очень напряженный, но мы были организованы, дисциплинированы и приложили все усилия. Прекрасное выступление моих игроков.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кастриот Имери (Янг Бойз).
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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз пресс-конференция Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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