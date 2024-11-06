Шахтер Донецк

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречались команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария).

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Пропустив первыми, горняки одержали волевую победу благодаря голам Александра Зубкова и Георгия Судакова.

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Шахтер имеет 4 очка после 4 туров. Янг Бойз уступил во всех 4 матчах.

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября, Гельзенкирхен

Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1

Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 – Имери, 27

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин

ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин

ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин