Шахтер Донецк

Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
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6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встречались команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария).
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Пропустив первыми, горняки одержали волевую победу благодаря голам Александра Зубкова и Георгия Судакова.
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Шахтер имеет 4 очка после 4 туров. Янг Бойз уступил во всех 4 матчах.
Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября, Гельзенкирхен
Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1
Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 – Имери, 27
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин
ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин
ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин
События матча
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