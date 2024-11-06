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  4. Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
06.11.2024 19:45 – FT 2 : 1
Янг Бойз
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:50
7106
4

Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:50
7106
4
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречались команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив первыми, горняки одержали волевую победу благодаря голам Александра Зубкова и Георгия Судакова.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

Шахтер имеет 4 очка после 4 туров. Янг Бойз уступил во всех 4 матчах.

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября, Гельзенкирхен

Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1

Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 – Имери, 27

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин

ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин

ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кастриот Имери (Янг Бойз).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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antt
А гол швейцарців це щось на подобі подвигу Шапаренка з чехами, хоча в іншій частині поля. Помилка Бондаренка, але мяч летить майже в ноги Бондарю, а воротар взагалі замаху не вгадує.
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0
antt
Це ж десята команда швейцарського чемпіонату на даний момент. Тому Судакову таке вдалося. Хоча в Динамо то з Хофенхаймом із ще нижчого "району" бундесліги нічого не вийшло.
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0
T-800
теперь выше Баварии, АТМ ... ну разве теперь зубковы-судаковы не по 50 млн каждый?
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0
Sashko57
Хотілося спати. Не футбол, а колискова.
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0
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