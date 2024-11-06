Интер обыграл Арсенал благодаря голу с пенальти. Зинченко вышел на 10 минут

В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально победил Арсенал со счетом 1:0.

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Поединок состоялся вечером 6 ноября на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену в конце матча и провел около 10 минут.

Интер набрал 10 очков из 12 в Лиге чемпионов, а у Арсенала осталось 7 пунктов.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0

Гол: Челханоглу, 45+3 (пен)

Фото матча