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Интер Милан
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:06
245
0

Интер обыграл Арсенал благодаря голу с пенальти. Зинченко вышел на 10 минут

Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу в конце первого тайма

06 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:06
245
0
Интер обыграл Арсенал благодаря голу с пенальти. Зинченко вышел на 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально победил Арсенал со счетом 1:0.

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Поединок состоялся вечером 6 ноября на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену в конце матча и провел около 10 минут.

Интер набрал 10 очков из 12 в Лиге чемпионов, а у Арсенала осталось 7 пунктов.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0

Гол: Челханоглу, 45+3 (пен)

Фото матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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