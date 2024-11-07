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Интер Милан
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:26
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Интер – Арсенал – 1:0. Как забил Чалханоглу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:26
102
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Интер – Арсенал – 1:0. Как забил Чалханоглу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально победил Арсенал со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся вечером 6 ноября на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену в конце матча и провел около 10 минут.

Интер набрал 10 очков из 12 в Лиге чемпионов, а у Арсенала осталось 7 пунктов.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Чалханоглу, 45+3 мин (пен)

События матча

45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Интер Милан Арсенал Лондон пенальти Александр Зинченко Хакан Чалханоглу видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Арсенал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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