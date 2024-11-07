Интер Милан

Интер – Арсенал – 1:0. Как забил Чалханоглу. Видео гола и обзор
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В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально победил Арсенал со счетом 1:0.
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Поединок состоялся вечером 6 ноября на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену в конце матча и провел около 10 минут.
Интер набрал 10 очков из 12 в Лиге чемпионов, а у Арсенала осталось 7 пунктов.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)
Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Чалханоглу, 45+3 мин (пен)
События матча
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