Интер Милан

6 ноября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне не лучшим образом себя проявила в Лиге чемпионов - финалист-2023 вышел в плей-офф, но вылетел задолго до решающего раунда. Но все это было компенсировано уверенным, безоговорочным завоеванием скудетто. Сейчас и близко нет такого доминирования в Серии А, хотя нельзя говорить о том, что не будет шансов сохранить титул. Кроме того, подопечные Симоне Индзаги показывают достойные результаты в ЛЧ. Они без излишней нервотрепки выстояли на 0:0 на поле Манчестер Сити, после чего добились ожидаемых результатов с более слабыми соперниками. Сначала черно-синие и вовсе разгромила со счетом 4:0 Црвену Звезду. А потом дожали в Швейцарии Янг Бойз: только на 3-й добавленной минуте Маркус Тюрам все-таки распечатал голкипера хозяев.

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Арсенал

Клуб после достаточно долгой паузы год назад вернулся в Лигу чемпионов. И получилось достойно, хотя и не героически: выиграли свою группу, попробовали себя в плей-офф, но по делу уступили давнему сопернику, Баварии. При этом на внутренней арене канониры до последнего вели спор с Манчестер Сити, отстав от конкурента минимально, в пару голов. Сейчас на внутренней арене продолжается гонка с горожанами, а теперь еще и с Ливерпулем. Так что красно-белые довольно прагматично проявляют себя в Лиге чемпионов. С Аталантой и вовсе ограничились нулевой ничьей, а после солидных 2:0 донецкий Шахтер обыграли только за счет случайного автогола с парой рикошетов при не забитом пенальти.

Статистика личных встреч

Стороны в 2003-м году сыграли в групповом этапе, и обменялись крупными выездными победами. Потом были 2:1 в пользу канониров на Кубке Эмирейтс в 2007-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон равными. Вряд ли кто-то будет пытаться выиграть - хватит грандам и ничьей. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).