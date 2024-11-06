Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
06.11.2024 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 04:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:25
57
0

Интер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2024, 04:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:25
57
0
Интер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне не лучшим образом себя проявила в Лиге чемпионов - финалист-2023 вышел в плей-офф, но вылетел задолго до решающего раунда. Но все это было компенсировано уверенным, безоговорочным завоеванием скудетто. Сейчас и близко нет такого доминирования в Серии А, хотя нельзя говорить о том, что не будет шансов сохранить титул. Кроме того, подопечные Симоне Индзаги показывают достойные результаты в ЛЧ. Они без излишней нервотрепки выстояли на 0:0 на поле Манчестер Сити, после чего добились ожидаемых результатов с более слабыми соперниками. Сначала черно-синие и вовсе разгромила со счетом 4:0 Црвену Звезду. А потом дожали в Швейцарии Янг Бойз: только на 3-й добавленной минуте Маркус Тюрам все-таки распечатал голкипера хозяев.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Арсенал

Клуб после достаточно долгой паузы год назад вернулся в Лигу чемпионов. И получилось достойно, хотя и не героически: выиграли свою группу, попробовали себя в плей-офф, но по делу уступили давнему сопернику, Баварии. При этом на внутренней арене канониры до последнего вели спор с Манчестер Сити, отстав от конкурента минимально, в пару голов. Сейчас на внутренней арене продолжается гонка с горожанами, а теперь еще и с Ливерпулем. Так что красно-белые довольно прагматично проявляют себя в Лиге чемпионов. С Аталантой и вовсе ограничились нулевой ничьей, а после солидных 2:0 донецкий Шахтер обыграли только за счет случайного автогола с парой рикошетов при не забитом пенальти.

Статистика личных встреч

Стороны в 2003-м году сыграли в групповом этапе, и обменялись крупными выездными победами. Потом были 2:1 в пользу канониров на Кубке Эмирейтс в 2007-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон равными. Вряд ли кто-то будет пытаться выиграть - хватит грандам и ничьей. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
6 ноября 2024 -
22:00
Арсенал
Тотал голов меньше 2.5 1.75 Сделать ставку
По теме:
Ливерпуль – Байер – 4:0. Хет-трик, унизивший банду Алонсо. Видео голов
АМОРИМ – после разгрома Ман Сити: Ман Юнайтед не может играть как Спортинг
Лилль – Ювентус – 1:1. Доги – крепость для топ-клубов. Видео голов и обзор
Интер Милан Арсенал Лондон Лига чемпионов Александр Зинченко прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2024, 21:21 6
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05 ноября 2024, 07:57 0
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»

Легенда бокса выделил Джека Демпси

ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Футбол | 06.11.2024, 03:13
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 05.11.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Теннис | 05.11.2024, 19:15
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 08:25 1
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем