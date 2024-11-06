Интер – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом».

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Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане (Италия).

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция