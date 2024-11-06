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Интер Милан
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:03
942
0

Интер – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:03
942
0
Интер – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане (Италия).

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Арсенал
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смотреть онлайн Лига чемпионов Интер Милан Арсенал Лондон Александр Зинченко
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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