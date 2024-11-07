Симоне ИНДЗАГИ: «Победа над Арсеналом – это был незабываемый вечер»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально переиграл Арсенал со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.

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Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»: «Мы столкнулись с отличной командой, которая соревнуется на самом высоком уровне в Премьер-лиге. Мы допустили слишком много стандартных положений, особенно угловых. Они заставили нас обороняться ниже, чем обычно, но мы справились хорошо и могли забить даже больше одного гола. Я думаю, что мы сыграли отличный матч против сильной команды, которая играет с большой интенсивностью.

Это был незабываемый вечер, потому что наши болельщики скандировали с первой до последней минуты, и было приятно праздновать вместе с ними после финального свистка. Они поняли, что мы сыграли очень хороший матч, вложили душу.

Арсенал – одна из лучших команд, с которыми мы сталкивались на нашем европейском пути в последние годы. Правильно наслаждаться такой победой как можно дольше, но давайте не останавливаться. Я доволен прочностью команды. Это была очень важная, желанная и упорная победа над командой высшего уровня.

Биссек был очень хорош, но ему не нужно ничего мне доказывать. Я знаю, насколько он хорош. Он провел две отличные игры против таких команд, как «Манчестер Сити» и «Арсенал» в этом сезоне. Его единственная проблема в том, что у нас в команде есть другие отличные защитники, поэтому он не может играть все время. Но я знаю, насколько он хорош».

Лаутаро Мартинес, капитан «Интера»: «Лучшее в этом матче – три очка, командный дух и желание бороться, которые мы проявили на поле. Эти матчи очень важны для турнирной таблицы. Мы не пропустили ни одного гола, и это позитивно, потому что во внутренней лиге мы пропустили слишком много. Мы счастливы. В этом соревновании решают нюансы. Мы должны продолжать повышать уровень. Мы хотим побеждать везде, так говорит история этого клуба. Я хочу выиграть все, мы работаем для этого».

Хакан Чалханоглу, полузащитник «Интера», автор гола и лучший игрок матча: «Я очень рад вернуться после травмы и, конечно, забить победный гол. Футбол – это такая игра, что иногда приходится страдать. Сегодня мы очень хорошо поработали, приложили много усилий для команды, чтобы завоевать эту важную победу».

Бенжамен Павар, защитник «Интера»: «Мы очень счастливы, у нас 10 очков, и мы не пропустили ни одного гола в первых 4 матчах. Сегодня все зависело от больших приложенных усилий. Мы набрали три важных очка против очень сильной команды».

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Чалханоглу, 45+3 мин (пен)