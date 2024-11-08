ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами

Президент Ингульца Александр Поворознюк после ничьей команды против Левого Берега в 13-м туре УПЛ (0:0) прокомментировал выступления коллектива в чемпионате Украины этого сезона:

– Как вам игра Ингульца против Левого Берега?



– Молодежь вышла играть и совсем другая игра пошла. Приятно смотреть, когда футболисты голодны к футболу, бегут как бык на красный свет. То, что не хватает мастерства – можно перекрыть борьбой. А то великие все ходили, трясли задницами. Я доволен игрой.

– А как насчет результата – пока команда без побед.



– Думаю, раньше нужно было выпускать молодежь. А то вышли в УПЛ, решили: «мы большие, нам зарплаты давайте». Мы даем зарплаты, а играть не хотят. У нас все стабильно, зарплаты с первого до первого. Премии в тот же день. В чем проблемы? Думаю, мы и с Шахтеру дадим бой.

– Вы говорите о футболистах, переведенных в U-19?



– Конечно!

– Вы рассчитываете еще на них?



– Шанс будет дан всем. А потом я посмотрю, как они будут играть.

– Каков кредит доверия у Василия Кобина?



– Скажу честно, когда он пришел ко мне и сказал, что у него есть вопросы к ключевым игрокам Ингульца. Я ответил, что у меня есть только один человек, к которому нет вопросов – это к тебе. Я вижу игру, вижу перспективу, думаю, результат придет. Где-то нам не везло на последних минутах – с Черноморцем, Зарей. Заря мы переиграли полностью, но пропустили в конце. Но самое главное, что я вижу перспективу молодежи. Так что я доволен этим, как никто!

– Вопрос о капитане команды Козака. Вроде бы по игре к нему не было особых претензий…



– Вот как раз к нему больше претензий и было. Безнаказанность всегда рождает зло. Наши доблестные ветераны не тренируются, а ходят, потому что у них есть авторитет. А Кобин взял и обрубил им это.

– Как задача у команды на сезон?



– Поверьте, мы еще поборемся за место в УПЛ, а в межсезонье еще наберем ту молодежь, у которой будут действительно гореть глаза. Мы еще нервы помотаем многим. В частности, Шахтеру в следующем туре.