08.11.2024 18:25 – FT 0 : 0
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:25 из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:39
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Левый Берег – Ингулец – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
08 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:39
26
0
Вечером 8 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Левый Берег и Ингулец разошлись миром без забитых голов.
Поединок начался на 25 минут позже запланированного из-за воздушной тревоги.
Украинская Премьер-лига
13-й тур, 8 ноября. Стадион Левый Берег
Левый Берег – Ингулец – 0:0
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