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Премьер-лига
Левый Берег
08.11.2024 18:25 – FT 0 : 0
Ингулец
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:25 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:39
26
0

Левый Берег – Ингулец – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

08 ноября 2024, 21:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:39
26
0
Левый Берег – Ингулец – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
УПЛ

Вечером 8 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Левый Берег и Ингулец разошлись миром без забитых голов.

Поединок начался на 25 минут позже запланированного из-за воздушной тревоги.

Украинская Премьер-лига

13-й тур, 8 ноября. Стадион Левый Берег

Левый Берег – Ингулец – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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