В пятницу, 8-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый Берег» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

Еще несколько месяцев назад эта пара команд играла между собой в Первой лиге, а теперь им предстоит встретиться в «элитном» дивизионе. Не в лучшем расположении духа – «Ингулец» до сих пор колесит по всей стране и не может выиграть, тогда как «Левый Берег» побеждал уже дважды, но этого все равно недостаточно для того, чтобы покинуть опасную зону в турнирной таблице. Битва за шесть очков между аутсайдерами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.