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Премьер-лига
Левый Берег
08.11.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:25
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Левый Берег – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:25
9
0
Левый Берег – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег

В пятницу, 8-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый Берег» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

Еще несколько месяцев назад эта пара команд играла между собой в Первой лиге, а теперь им предстоит встретиться в «элитном» дивизионе. Не в лучшем расположении духа – «Ингулец» до сих пор колесит по всей стране и не может выиграть, тогда как «Левый Берег» побеждал уже дважды, но этого все равно недостаточно для того, чтобы покинуть опасную зону в турнирной таблице. Битва за шесть очков между аутсайдерами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
8 ноября 2024 -
18:00
Ингулец
Ничья 3.10 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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