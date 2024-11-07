В пятницу, 8 ноября, в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Левый Берег» и «Ингулец» из Петрово. Стартовый свисток арбитра Артема Михайлюка из Житомира прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Левый Берег

Подопечные Виталия Первака продолжают проходить университеты элитного дивизиона чемпионата Украины, куда они повысились в классе, напомним, минувшим летом, выиграв стыковой турнир.

«Аистам» сложно и все еще непривычно в обстановке УПЛ. Это им не Первая лига, где они по турнирной дистанции шли на победном ходу, лишь изредка прерывая его неудачами. В нынешнем чемпионате УПЛ у «Левого Берега» пока лишь 2 победы в 12 матчах. Еще два поединка команды завершились вничью, а в пассиве имеется 8 поражений. Больше этого в сезоне никто не проигрывал. Только у «Оболони» такое же количество неудач, а к, примеру, «Ингулец», который идет в турнирной таблице последним, 16-м, потерпел 7 поражений.

На рубеже августа и сентября «аисты» одержали две победы подряд, обыграв «Черноморец» (1:0 дома) и «Верес» (3:1 на выезде). После этого команда Первака вот уже в семи матчах подряд не может выиграть – 2 ничьи и 5 поражений.

Что вдвойне печально для поклонников «Левого Берега», так это тот факт, что их любимцы в этой печальной серии из семи игр без побед ни разу (!!!) не огорчили своих соперников. Повторимся: 7 матчей – 0 голов. «Сухими» из поединков с «аистами» вышли «Кривбасс» (1:0), «Александрия» (2:0), «Динамо» (3:0), «Колос» и «Полесье» (по 0:0), «Заря» (2:0) и «Карпаты» (3:0).

Немудрено, что у «Левого Берега» сейчас самый низкий показатель забиваемости – 4 гола в 12 поединках. Для примера: у лидера сезона по результативности, «Шахтера», в активе 28 голов.

Ингулец

Петровский «Ингулец», как и «Левый Берег», в предыдущем сезоне также выступал в Первой лиге. Однак, в отличии от киевлян, петровцы повысились в УПЛ в статусе триумфатора сезона – выиграли чемпионский трофей в первом отечественном дивизионе. Впрочем, титул лучшей команды Первой лиги в УПЛ никак не котируется, поэтому «Ингульцу» также непросто, как и киевской команде.

В настоящий момент «Ингулец» – это худшая команда дивизиона. Она занимает последнее, 16-е, место и имеет соответствующие худшие показатели. К примеру, у нее у единственной еще нет побед в кампании, и имеется наименьшее количество турнирных очков – 5.

Зато по некоторым другим показателям дела у петровской команды обстоят не так уж и плохо. Скажем, она в семи матчах проиграла, а у того же «Левого Берега», как мы уже упоминали, в пассиве 8 неудач. Забили петровские футболисты 9 голов (4-й снизу показатель в лиге), а пропустили –– 23 (15-й в УПЛ показатель надежности).

Ввиду того, что у «Ингульца» нет побед, то и серия команды без них насчитывает уже 12 матчей. Это абсолютно худший результат во всей лиге. Второй показатель у «Левого Берега», о чем мы также уже упоминали. В общем, в предстоящем матче на поле сойдутся достойные друг друга оппоненты, которые разыграют, признаемся смело, не три, а все шесть турнирных очков.

История встреч

«Левый Берег» и «Ингулец» в УПЛ еще не встречались. Зато в предыдущем сезона они провели два поединка в Первой лиге.

В этих поединках соперники обменялись домашними победами: «Ингулец» на своем поле выиграл со счетом 2:1, а «Левый Берег» взял у себя в «гнезде» реванш со счетом 3:0.

Прогноз

Эксперты считают, что у «Левого Берега» больше шансов на то, чтобы выиграть в предстоящем матче. Видимо, это исключительно из-за фактора родных стенах. Такое предположение имеет право на жизнь, но они далеко не безапелляционно. У «Ингульца» будут шансы на успех, ведь петровцы ничем не хуже своих соперников. Что-то подсказывает, что все завершится вничью.

Ориентировочные составы

«Левый Берег»: Механив – Астахов, Семенов, Самар, Шаповал, Банада, Дедух, Якимив, Синица, Н.Когут, Кобзарь.

«Ингулец»: Паламарчук – Дубилей, Виливальд, Малыш, Мысык, Петько, Белоцерковец, Волохатый, Пятов, Могильный, Кисленко.