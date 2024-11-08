Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдеры без голов. Левый Берег и Ингулец расписали мировую
Премьер-лига
Левый Берег
08.11.2024 18:25 – FT 0 : 0
Ингулец
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:25 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:36
349
0

Аутсайдеры без голов. Левый Берег и Ингулец расписали мировую

Команда Первака не может забить уже более 12 игровых часов подряд

08 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:36
349
0
Аутсайдеры без голов. Левый Берег и Ингулец расписали мировую
ФК Левый Берег

В завершение короткой пятничной программы тринадцатого тура украинской Премьер-лиги организаторы национального первенства подготовили для нас интригующее противостояние в столице между киевским «Левым Берегом» и петровским «Ингульцом», которые в этом сезоне проводили или вообще дебютный, или первый год после возвращения в «элитный» дивизион соответственно. И явно не без проблем проходила эта кампания для команд Виталия Первака и Василия Кобина, ведь мы говорили о дуэли аутсайдеров.

Расстояние между коллективами в основах турнирной таблицы при этом было вообще минимальным – всего три балла в пользу «аистов», которые, в отличие от «казаков», уже одержали аж две победы в текущем сезоне. Клуб из Петрово тем временем постоянно находился в разъездах, поэтому отсутствие побед у них было вполне прогнозируемым явлением, но легче от этого осознания «Ингульцу» точно не становилось.

В попытке зацепиться за долгожданный успех гости и провели почти всю эту игру. Борьбы было много, поэтому команды сосредоточили все силы на качественном исполнении стандартов, и получилось так, что этот компонент у коллектива Кобина получался значительно лучше. Что в плане дальних аутов, что в плане подач от углов поля, в чем «Ингулец» в итоге повторил максимальное достижение этого сезона, десять попыток, но единоличный рекорд так и не установил.

Но свой гол гости таки сумели забить по итогам одного из стандартов еще посреди первого тайма, когда Малыш сориентировался в центре штрафной во время игры на отскоке от Механива, который до этого парировал близкий удар головой от Виливальда. Однако просмотр VAR помог арбитрам увидеть игру рукой у игрока клуба из Петрово, поэтому радость была непродолжительной.

«Левый Берег» что до перерыва, что после возобновления игры, долгое время не мог построить качественной атаки, поэтому о моментах киевлян мы почти не говорили. Одиночные подачи с флангов – это несерьезно, если речь идет не просто о самом возможном факте одержать сверхважную победу, но и просто забить гол, который «аисты» уже не могут оформить более 12 часов игрового времени. Это очень много, и в этот вечер этот показатель увеличился еще на 90 с лишним минут.

А все потому, что у команды Первака и после перерыва было всего два реальных шанса забить, тогда как ровно столько же голов могло бы оказаться и в их воротах, если бы не спасал Механив во время ударов Пятова и Волохатого. Однако и Николай Когут совместными с Косовским усилиями не сумели огорчить Паламарчука, и когда встречаются два таких виртуоза в рамках ворот, то ничья без голов – это то, чего стоит ожидать. Но не опираться, потому что такой результат обоим аутсайдерам был не выгоден.

После международного перерыва киевский «Левый Берег» сыграет в гостях против львовского «Руха», тогда как петровский «Ингулец» номинально, а может и нет, будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Левый Берег» (замены): Синица – 6,0, Н. Когут – 6,0, Спиваков – 6,0, Кобзар – б/о.

«Ингулец» (замены): Резепов – 6,0, Лесняк – 6,0, Пушкарев – б/о, Лосенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Левый Берег» – «Ингулец» – 0:0

Предупреждение: Якимов, 49, Сухоручко, 86, Непейпиев, 88 – Пятов, 64, Виливальд, 88

«Левый Берег»: Механив – Сидней, Семенов, Якимов, Астахов – И. Когут (Н. Когут, 66), Приходько (Спиваков, 66), Галас (Синица, 46), Косовский, Войцеховский (Непейпиев, 66) – Сухоручко (Кобзарь, 90+2).

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Малыш, Шершень, Виливальд, Белоцерковец – Сад (Лосенко, 90+3), Волохатый, Пятов (Лисняк, 70) – Могильный (Резепов, 70) – Кисленко.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 5 (4) – 11 (6)
Угловые: 3 – 10
Оффсайды: 1 – 0.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

По теме:
Левый Берег – Ингулец – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Левый Берег - Ингулец отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 79
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Футбол | 08 ноября 2024, 16:05 31
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Футбол | 08.11.2024, 10:43
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»
Футбол | 08.11.2024, 21:07
Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»
Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Футбол | 08.11.2024, 14:55
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 27
Футбол
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 273
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем