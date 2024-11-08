Аутсайдеры без голов. Левый Берег и Ингулец расписали мировую

В завершение короткой пятничной программы тринадцатого тура украинской Премьер-лиги организаторы национального первенства подготовили для нас интригующее противостояние в столице между киевским «Левым Берегом» и петровским «Ингульцом», которые в этом сезоне проводили или вообще дебютный, или первый год после возвращения в «элитный» дивизион соответственно. И явно не без проблем проходила эта кампания для команд Виталия Первака и Василия Кобина, ведь мы говорили о дуэли аутсайдеров.

Расстояние между коллективами в основах турнирной таблицы при этом было вообще минимальным – всего три балла в пользу «аистов», которые, в отличие от «казаков», уже одержали аж две победы в текущем сезоне. Клуб из Петрово тем временем постоянно находился в разъездах, поэтому отсутствие побед у них было вполне прогнозируемым явлением, но легче от этого осознания «Ингульцу» точно не становилось.

В попытке зацепиться за долгожданный успех гости и провели почти всю эту игру. Борьбы было много, поэтому команды сосредоточили все силы на качественном исполнении стандартов, и получилось так, что этот компонент у коллектива Кобина получался значительно лучше. Что в плане дальних аутов, что в плане подач от углов поля, в чем «Ингулец» в итоге повторил максимальное достижение этого сезона, десять попыток, но единоличный рекорд так и не установил.

Но свой гол гости таки сумели забить по итогам одного из стандартов еще посреди первого тайма, когда Малыш сориентировался в центре штрафной во время игры на отскоке от Механива, который до этого парировал близкий удар головой от Виливальда. Однако просмотр VAR помог арбитрам увидеть игру рукой у игрока клуба из Петрово, поэтому радость была непродолжительной.

«Левый Берег» что до перерыва, что после возобновления игры, долгое время не мог построить качественной атаки, поэтому о моментах киевлян мы почти не говорили. Одиночные подачи с флангов – это несерьезно, если речь идет не просто о самом возможном факте одержать сверхважную победу, но и просто забить гол, который «аисты» уже не могут оформить более 12 часов игрового времени. Это очень много, и в этот вечер этот показатель увеличился еще на 90 с лишним минут.

А все потому, что у команды Первака и после перерыва было всего два реальных шанса забить, тогда как ровно столько же голов могло бы оказаться и в их воротах, если бы не спасал Механив во время ударов Пятова и Волохатого. Однако и Николай Когут совместными с Косовским усилиями не сумели огорчить Паламарчука, и когда встречаются два таких виртуоза в рамках ворот, то ничья без голов – это то, чего стоит ожидать. Но не опираться, потому что такой результат обоим аутсайдерам был не выгоден.

После международного перерыва киевский «Левый Берег» сыграет в гостях против львовского «Руха», тогда как петровский «Ингулец» номинально, а может и нет, будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Левый Берег» (замены): Синица – 6,0, Н. Когут – 6,0, Спиваков – 6,0, Кобзар – б/о.

«Ингулец» (замены): Резепов – 6,0, Лесняк – 6,0, Пушкарев – б/о, Лосенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Левый Берег» – «Ингулец» – 0:0

Предупреждение: Якимов, 49, Сухоручко, 86, Непейпиев, 88 – Пятов, 64, Виливальд, 88

«Левый Берег»: Механив – Сидней, Семенов, Якимов, Астахов – И. Когут (Н. Когут, 66), Приходько (Спиваков, 66), Галас (Синица, 46), Косовский, Войцеховский (Непейпиев, 66) – Сухоручко (Кобзарь, 90+2).

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Малыш, Шершень, Виливальд, Белоцерковец – Сад (Лосенко, 90+3), Волохатый, Пятов (Лисняк, 70) – Могильный (Резепов, 70) – Кисленко.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 5 (4) – 11 (6)

Угловые: 3 – 10

Оффсайды: 1 – 0.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C