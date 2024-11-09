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  4. КОБИН: «Я спросил у судей: во время воздушной тревоги правила изменились?»
Премьер-лига
Левый Берег
08.11.2024 18:25 – FT 0 : 0
Ингулец
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:25 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 03:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:01
38
0

КОБИН: «Я спросил у судей: во время воздушной тревоги правила изменились?»

Арбитры ответили наставнику Ингульца, что нет, ничего не изменилось

09 ноября 2024, 03:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:01
38
0
КОБИН: «Я спросил у судей: во время воздушной тревоги правила изменились?»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с Левым Берегом (0:0):

«Мы играли достаточно неплохо, создавали моменты. Нам не хватает забитых мячей. У нас было много стандартных положений, у нас были хорошие атаки, где мы проходили в завершающую треть поля, но там не находили последнюю передачу или завершающий удар.

Мы двигаемся дальше, мы не опускаем руки и головы. Мы видим прогресс в игре команды. Самое главное – продолжать и так же работать. Я уверен, что наша игра рано или поздно даст нам результат.

Момент с Галасом? То, что я видел в повторе – я считаю, что это красная карточка. Насчет пенальти в эпизоде ​​с Кисленко – я не смотрел. Да, я общался с судьями, потому что видим разные трактовки. Моменты примерно одинаковые, но разные трактовки. Я просто подошел и культурно спросил: во время воздушной тревоги изменились судейские правила? У меня был один вопрос. Мне ответили, что нет, ничего не изменилось.

Не будем все списывать на судейство. У нас были моменты, их нужно было реализовывать. Было много шансов забить. Нужно забивать чистые голы. Так, как к нам относятся – чтобы побеждать, нам нужно забивать несколько голов.

Перевод 5 футболистов в U-19? Объяснять я никому ничего не буду. Я хочу говорить о тех игроках, которые находились на футбольном поле и в заявке. Я хочу говорить о Лысняке, Паламарчуке, Шершне, Малыше, Волохатом, Саде, Пятове. Я хочу о них говорить. Это те футболисты, которые играли. О футболистах, которых не было в заявке на матч, мне нечего говорить. Рассчитывать ли еще на них – время покажет».

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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