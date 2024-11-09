08.11.2024 21:30 – FT 0 : 0
Германия09 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:48
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ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки
В матче 10-го тура чемпионата Германии зафиксирована ничья
09 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:48
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В матче 10-го тура чемпионата Германии «Унион Берлин» и «Фрайбург» сыграли вничью (0:0).
На 21-й минуте форвард гостей Винченцо Грифо не реализовал пенальти.
«Унион Берлин» с 16 очками занимает 7-е место, а «Фрайбург» с 17 очками находится на 4-й позиции.
Бундеслига. 10-й тур, 8 ноября
Унион Берлин – Фрайбург – 0:0
Незабитый пенальти: Грифо, 21 (Фрайбург)
Видеообзор матча
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