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Чемпионат Германии
Унион Берлин
08.11.2024 21:30 – FT 0 : 0
Фрайбург
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Германия
09 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:48
21
0

ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки

В матче 10-го тура чемпионата Германии зафиксирована ничья

09 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:48
21
0
ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Унион Берлин» и «Фрайбург» сыграли вничью (0:0).

На 21-й минуте форвард гостей Винченцо Грифо не реализовал пенальти.

«Унион Берлин» с 16 очками занимает 7-е место, а «Фрайбург» с 17 очками находится на 4-й позиции.

Бундеслига. 10-й тур, 8 ноября

Унион Берлин – Фрайбург – 0:0

Незабитый пенальти: Грифо, 21 (Фрайбург)

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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