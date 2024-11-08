Леся Цуренко – Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда турнира WTA 125 в Мидленде
9 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) продолжит свои выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проходит на закрытых хардовых кортах.
Во 2-м раунде украинка встретится с представительницей США – Кариной Миллер (WTA 570). Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.
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Это будет первая встреча теннисисток. В полуфинале победительница противостояния сыграет либо против «нейтралки» Алины Корнеевой (WTA 184), либо против канадки Ребекки Марино (WTA 115).
Видеоплеер матча будет добавлен позднее...
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