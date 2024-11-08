Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко –​​​​​​ Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 ноября 2024, 18:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:34
131
0

Леся Цуренко –​​​​​​ Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда турнира WTA 125 в Мидленде

08 ноября 2024, 18:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:34
131
0
Леся Цуренко –​​​​​​ Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) продолжит свои выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проходит на закрытых хардовых кортах.

Во 2-м раунде украинка встретится с представительницей США – Кариной Миллер (WTA 570). Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток. В полуфинале победительница противостояния сыграет либо против «нейтралки» Алины Корнеевой (WTA 184), либо против канадки Ребекки Марино (WTA 115).

Видеоплеер матча будет добавлен позднее...

По теме:
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США
Леся Цуренко –​​​​​​ Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Мидленд
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 77
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Завершились матчи Белой группы. Определены полуфинальные тандемы Итогового
Теннис | 08 ноября 2024, 12:14 0
Завершились матчи Белой группы. Определены полуфинальные тандемы Итогового
Завершились матчи Белой группы. Определены полуфинальные тандемы Итогового

Дабровски и Рутлифф одолели Доулхайд и Кравчик, Паолини и Эррани уступили Чан и Кудерметовой

На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08.11.2024, 08:25
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 13:15
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.11.2024, 07:46
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
08.11.2024, 12:29 1
Теннис
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 43
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем