9 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) продолжит свои выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проходит на закрытых хардовых кортах.



Во 2-м раунде украинка встретится с представительницей США – Кариной Миллер (WTA 570). Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Это будет первая встреча теннисисток. В полуфинале победительница противостояния сыграет либо против «нейтралки» Алины Корнеевой (WTA 184), либо против канадки Ребекки Марино (WTA 115).

Видеоплеер матча будет добавлен позднее...