9 ноября на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда смогла в 2021-м году выиграть плей-офф в Чемпионшипе и получила право дебютировать в Премьер-Лиге. И вот уже несколько раз набирает достаточно очков, чтобы обеспечить себе сохранением прописки. Кстати, самым сложным получился прошлый розыгрыш, 2023/2024. С другой стороны, Томас Франк показал, что его коллектив не так уж зависим от Айвена Тоуни, и не зря в начале осени нападающего продали на Ближний Восток. И не прогадали: явно менее раскрученный Мбеппо показывает хорошую результативность. В том числе за счет его голов получается удерживать практически равное количество побед и поражений. Да и в Кубке Лиги лондонский клуб продолжает борьбу, пусть и с Шеффилд Уэнсдей пришлось бить пенальти. В дерби против соседнего Фулхэма в крайнем туре была осечка - уступили 1:2.

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Борнмут

Клуб летом прошлого года сделал достаточно модную в Англии ставку на молодого испанского специалиста. Да, Андони Ираола - не Пеп Гвардиола или Унаи Эмери. Но он, потратив некоторое время на то, чтобы освоиться на новом месте и в новом турнире, сумел обеспечить прогресс новых подопечных - они закончили на 12-й позиции. А в новом сезоне вишенки столкнулись с новым вызовом: за Соланке отдал Тоттенхэм слишком уж много, чтобы удержаться от такого предложения. И ничего, получается брать очки достаточно активно. Более того, получилось выиграть у Арсенала, пусть и рано оставшегося вдесятером, и делить ничью с Ньюкаслом и Астон Виллой. Но главная сенсация была в прошлом туре: победили чемпиона, Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

В 9 крайних очных официальных матчах пчелки взяли 6 побед при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что немного больше шансов на успех у хозяев поля. Но оба клуба играют в атакующем стиле - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).