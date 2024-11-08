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Чемпионат Англии
Брентфорд
09.11.2024 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 ноября 2024, 10:15 |
13
0

Брентфорд – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

08 ноября 2024, 10:15 |
13
0
Брентфорд – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Борнмут.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Борнмут
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Брентфорд Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Егор Ярмолюк смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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