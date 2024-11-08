Англия08 ноября 2024, 10:15 |
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Брентфорд – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
08 ноября 2024, 10:15 |
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В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Борнмут.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брентфорд – БорнмутСмотреть трансляцию
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