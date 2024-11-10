Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча
9 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ.
9 ноября в матче 11-го тура встречались «Брентфорд» и «Борнмут».
Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле с первых минут.
В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забили гости на 17-й минуте. Гол на свой счет записал Эванилсон.
Йоан Висса сравнял счет на 27-й минуте.
Второй тайм стал настоящим шоу для болельщиков. Снова «Борнмут» вышел вперед. Забил Джастин Клюйверт на 49-й минуте.
Игроки «Брентфорда» сразу же ответили голом Миккеля Дамсгора на 50-й. Через 8 минут Висса оформил дубль и вывел «Брентфорд» вперед.
На 79-й минуте на поле появился еще один украинец Егор Ярмолюк (Брентфорд), но результативными действиями он не отметился.
Английская Премьер-Лига, 11-й тур. 9 ноября.
«Брентфорд» – «Борнмут» – 3:2
Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49
Видео голов и обзор матча
События матча
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