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Брентфорд
09.11.2024 17:00 – FT 3 : 2
Борнмут
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Англия
10 ноября 2024, 03:03 |
54
0

Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча

9 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

10 ноября 2024, 03:03 |
54
0
Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в матче 11-го тура встречались «Брентфорд» и «Борнмут».

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле с первых минут.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забили гости на 17-й минуте. Гол на свой счет записал Эванилсон.

Йоан Висса сравнял счет на 27-й минуте.

Второй тайм стал настоящим шоу для болельщиков. Снова «Борнмут» вышел вперед. Забил Джастин Клюйверт на 49-й минуте.

Игроки «Брентфорда» сразу же ответили голом Миккеля Дамсгора на 50-й. Через 8 минут Висса оформил дубль и вывел «Брентфорд» вперед.

На 79-й минуте на поле появился еще один украинец Егор Ярмолюк (Брентфорд), но результативными действиями он не отметился.

Английская Премьер-Лига, 11-й тур. 9 ноября.

«Брентфорд» – «Борнмут» – 3:2

Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Брентфорд).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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