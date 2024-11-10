Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча

9 ноября в матче 11-го тура встречались «Брентфорд» и «Борнмут».

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле с первых минут.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забили гости на 17-й минуте. Гол на свой счет записал Эванилсон.

Йоан Висса сравнял счет на 27-й минуте.

Второй тайм стал настоящим шоу для болельщиков. Снова «Борнмут» вышел вперед. Забил Джастин Клюйверт на 49-й минуте.

Игроки «Брентфорда» сразу же ответили голом Миккеля Дамсгора на 50-й. Через 8 минут Висса оформил дубль и вывел «Брентфорд» вперед.

На 79-й минуте на поле появился еще один украинец Егор Ярмолюк (Брентфорд), но результативными действиями он не отметился.

Английская Премьер-Лига, 11-й тур. 9 ноября.

«Брентфорд» – «Борнмут» – 3:2

Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

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