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Лечче
08.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
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Италия
09 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:28
21
0

ВИДЕО. Как пропустили волки? Лечче и Эмполи разошлись миром в Серии A

На гол Пьетро Пеллегри хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти

09 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:28
21
0
ВИДЕО. Как пропустили волки? Лечче и Эмполи разошлись миром в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

На гол Пьетро Пеллегри для гостей хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.

«Лечче» с 9 очками занимает 18-е место, а «Эмполи» с 15 очками находится на 10-й позиций.

Серия А. 12-й тур, 8 ноября

Лечче – Эмполи – 1:1

Голы: Пьеротти, 77 – Пеллегри, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Пьеротти (Лечче).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Эмполи).
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Лечче Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Пьетро Пеллегри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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