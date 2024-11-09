Италия09 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:28
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ВИДЕО. Как пропустили волки? Лечче и Эмполи разошлись миром в Серии A
На гол Пьетро Пеллегри хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти
09 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:28
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В матче 12-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).
На гол Пьетро Пеллегри для гостей хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.
«Лечче» с 9 очками занимает 18-е место, а «Эмполи» с 15 очками находится на 10-й позиций.
Серия А. 12-й тур, 8 ноября
Лечче – Эмполи – 1:1
Голы: Пьеротти, 77 – Пеллегри, 33
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Пьеротти (Лечче).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Эмполи).
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