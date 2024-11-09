ВИДЕО. Как пропустили волки? Лечче и Эмполи разошлись миром в Серии A

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

На гол Пьетро Пеллегри для гостей хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.

«Лечче» с 9 очками занимает 18-е место, а «Эмполи» с 15 очками находится на 10-й позиций.

Серия А. 12-й тур, 8 ноября

Лечче – Эмполи – 1:1

Голы: Пьеротти, 77 – Пеллегри, 33

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