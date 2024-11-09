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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
08.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 ноября 2024, 01:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:12
17
0

ВИДЕО. Два автогола в матче. Райо и Лас-Пальмас повеселили зрителей

Аридан Эрнандес и Скотт Маккенна, похоже, перепутали, свои ворота с чужими

09 ноября 2024, 01:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:12
17
0
ВИДЕО. Два автогола в матче. Райо и Лас-Пальмас повеселили зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на выезде обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:1.

Для гостей голы забили Фабио Сильва, Аридан Эрнандес (автогол) и Мануэль Фустер. Также в своих воротах расписался защитник «Лас-Пальмаса» Скотт Маккенна.

«Лас-Пальмас» с 12 очками занимает 15-е место,а «Райо Вальекано» с 16 очками идет на 9-й позиции.

Ла Лига. 13-й тур, 8 ноября

Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 1:3

Голы: Маккенна, 90+2 (автогол) – Фабио Сильва, 6, Аридан Эрнандес, 62 (автогол), Фустер, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Скотт Маккенна (Лас-Пальмас).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Manuel Fuster (Лас-Пальмас).
62’
ГОЛ ! Автогол забил Аридане Эрнандес (Райо Вальекано).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
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Лас-Пальмас Райо Вальекано видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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