ВИДЕО. Два автогола в матче. Райо и Лас-Пальмас повеселили зрителей
Аридан Эрнандес и Скотт Маккенна, похоже, перепутали, свои ворота с чужими
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на выезде обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:1.
Для гостей голы забили Фабио Сильва, Аридан Эрнандес (автогол) и Мануэль Фустер. Также в своих воротах расписался защитник «Лас-Пальмаса» Скотт Маккенна.
«Лас-Пальмас» с 12 очками занимает 15-е место,а «Райо Вальекано» с 16 очками идет на 9-й позиции.
Ла Лига. 13-й тур, 8 ноября
Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 1:3
Голы: Маккенна, 90+2 (автогол) – Фабио Сильва, 6, Аридан Эрнандес, 62 (автогол), Фустер, 66
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