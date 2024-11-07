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  4. Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Испания
07 ноября 2024, 17:25 |
1554
0

Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб

Эрик Гарсия в планы немецкого наставника больше не входит

07 ноября 2024, 17:25 |
1554
0
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уведомил руководство клуба о том, что зимой необходимо будет подыскать новый клуб для 23-летнего центрального защитника Эрика Гарсии.

Футболист, который минувший сезон провел на правах аренды за «Жирону», вернулся летом в «Барселону», где должен был помочь первой команде, особенно на фоне множества травм игроков основы, однако спустя несколько месяцев Флик пришел к выводу, что на Гарсию в дальнейшем рассчитывать не стоит.

В связи с позицией Флика, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку уже начали подыскивать варианты для зимнего трудоустройства защитника.

Ожидается, что «Барселона» будет настаивать на полноценном трансфере Гарсии за 10 миллионов евро – именно такую первоначальную сумму хотят выставить за своего игрока боссы каталонцев.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 9 матчей за «Барселону» (448 минут). Футболист является воспитанником академии каталонцев, но в юном возрасте уехал в «Манчестер Сити», откуда на правах свободного агента вернулся в стан «блаугранас» летом 2021-го.

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Эрик Гарсия Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Ханс-Дитер Флик
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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