Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уведомил руководство клуба о том, что зимой необходимо будет подыскать новый клуб для 23-летнего центрального защитника Эрика Гарсии.

Футболист, который минувший сезон провел на правах аренды за «Жирону», вернулся летом в «Барселону», где должен был помочь первой команде, особенно на фоне множества травм игроков основы, однако спустя несколько месяцев Флик пришел к выводу, что на Гарсию в дальнейшем рассчитывать не стоит.

В связи с позицией Флика, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку уже начали подыскивать варианты для зимнего трудоустройства защитника.

Ожидается, что «Барселона» будет настаивать на полноценном трансфере Гарсии за 10 миллионов евро – именно такую первоначальную сумму хотят выставить за своего игрока боссы каталонцев.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 9 матчей за «Барселону» (448 минут). Футболист является воспитанником академии каталонцев, но в юном возрасте уехал в «Манчестер Сити», откуда на правах свободного агента вернулся в стан «блаугранас» летом 2021-го.