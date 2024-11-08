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Лига Европы
08 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:57
1665
23

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

08 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:57
1665
23
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
ФК Динамо

Вечером 7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в Гамбурге разгромно проиграло венгерскому Ференцварошу (0:4). Киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления Владислава Дубинчака.

После 4 туров у Динамо – 0 очков и 0 забитых голов (разница мячей: 0–10). Киевская команда идет на последнем, 36-м месте в турнирной таблице.

В 5-м туре команда Александра Шовковского сыграет снова в Гамбурге против Виктории Плзень из Чехии.

Лидируют в Лиге Европы: Лацио (12 очков), Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт, Атлетик (по 10), Тоттенхэм, ФКСБ [Стяуа] (по 9).

Всего будет сыграно 8 туров. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

  • 22:00. Динамо – Ференцварош – 0:4

Голы: Барнабаш Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76

  • 22:00. АЗ Алкмаар – Фенербахче – 3:1
  • 22:00. Аякс – Маккаби Тель-Авив – 5:0
  • 22:00. Виктория Пльзень – Реал Сосьедад – 2:1
  • 22:00. Хоффенхайм – Лион – 2:2
  • 22:00. Лацио – Порту – 2:1
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0
  • 22:00. РФШ – Андерлехт – 1:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 23
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Олексій Коваль
Як це не прикро, але це об'єктивно...
Враховуючи, що це 2-ий за рангом турнір, то це 72-е місце (дуже грубо, але приблизно)
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+6
виталий литвинов
Де Динамо? Редакція спорт юа, я вам скажу! НА ПЕРШОМУ МІСЦІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ. Чи Вам не видно?
Ответить
+3
turist86
Думали що це дно, але тут знизу постукали 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Динамо в рідному Києві. А ДЕ ті сєпари днонєтскіє, які цю фразу кричали?)
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
an52
Знімайтесь хлопці з турніру. Нема чого вам робити в єврокубках, як і Поліссю, Ворсклі, Кривбасу та іншим. Грайте краще на першість області
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+2
bubble gum
В большой сраке 
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+1
AndiM
мИкола сТепанов не ображайся на тому світі, коли тобі проломлять голову. Щось занадто багато лугандонських щурів повзає по Києву. 
Ответить
+1
Перець
Нах було на те поле виходити 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Мда, были опасения шо если пройдут в лч будет подобное, а тут и в ле полный пздц 
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+1
Harun Bakircioğlu
В Лиге Европы в отличие от ЛЧ похоже и 8 очков хватит, чтобы пройти дальше. 
Ответить
+1
EGOS
ну шо сукіс, шо скажеш?
Ответить
+1
ona_proigraet
Единственная команда, которая до сих пор не забила ни единого гола 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Де Динамо...в пізде
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-1
serhiy
Попридумували собі люди,що Динамо мало феєрити спочатку в ЛЧ -не вийшло ,тепер - в ЛЄ-не виходить. З якої радості так мало бути? Чи сурок зробив кучу трансферів,чи купив захисників ,щось помінялося ? Нові гравці ще добре не заграні в команді. Склад тасуться на кожен матч. То гаполовину дублем грають.І так дивно ,що ще заслужено на першому місці йдуть в УПЛ ! Треба ставати реалістом.Надіятися можна на багато що. Я наприклад не розраховував на таку гарну гру в квалі ЛЧ , після тих ігор думав ,що в ЛЄ вже точно краще буде. А все не так.  Команда в єврокубках поплила. Бах і реальність .Пішов спад. Надія вмирає останньою. Хоч би ще УПЛ не промахати. А в загальному дякую хлопцям,вони старалися . На сьогоднішній день вони показали свій рівень ,плюс судити за майже весь матч в меншості -тупо ,ніхто не знає як би було далі. Далі буде інша гра і надіюся інший результат. 
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-2
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Chicot
Это какой-то позор
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-2
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