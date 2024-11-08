Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте
Вечером 7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги Европы.
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Киевское Динамо в Гамбурге разгромно проиграло венгерскому Ференцварошу (0:4). Киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления Владислава Дубинчака.
После 4 туров у Динамо – 0 очков и 0 забитых голов (разница мячей: 0–10). Киевская команда идет на последнем, 36-м месте в турнирной таблице.
В 5-м туре команда Александра Шовковского сыграет снова в Гамбурге против Виктории Плзень из Чехии.
Лидируют в Лиге Европы: Лацио (12 очков), Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт, Атлетик (по 10), Тоттенхэм, ФКСБ [Стяуа] (по 9).
Всего будет сыграно 8 туров. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
- 22:00. Динамо – Ференцварош – 0:4
Голы: Барнабаш Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76
- 22:00. АЗ Алкмаар – Фенербахче – 3:1
- 22:00. Аякс – Маккаби Тель-Авив – 5:0
- 22:00. Виктория Пльзень – Реал Сосьедад – 2:1
- 22:00. Хоффенхайм – Лион – 2:2
- 22:00. Лацио – Порту – 2:1
- 22:00. Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0
- 22:00. РФШ – Андерлехт – 1:1
Турнирная таблица
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