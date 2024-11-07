Лига Европы07 ноября 2024, 22:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги Европы
07 ноября 2024, 22:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
- 19:45. Айнтрахт Франкфурт – Славия Прага
- 19:45. Буде-Глимт – Карабах
- 19:45. Галатасарай – Тоттенхэм
- 19:45. Эльфсборг – Брага
- 19:45. Лудогорец – Атлетик
- 19:45. Ницца – Твенте
- 19:45. Олимпиакос – Рейнджерс
- 19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Рома
- 19:45. Стяуа – Мидтьюлланд
- 22:00. АЗ Алкмаар – Фенербахче
- 22:00. Аякс – Маккаби Тель-Авив
- 22:00. Виктория Пльзень – Реал Сосьедад
- 22:00. Хоффенхайм – Лион
- 22:00. Динамо – Ференцварош
- 22:00. Лацио – Порту
- 22:00. Манчестер Юнайтед – ПАОК
- 22:00. РФШ – Андерлехт
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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