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Лига Европы
07 ноября 2024, 22:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги Европы

07 ноября 2024, 22:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

  • 19:45. Айнтрахт Франкфурт – Славия Прага
  • 19:45. Буде-Глимт – Карабах
  • 19:45. Галатасарай – Тоттенхэм
  • 19:45. Эльфсборг – Брага
  • 19:45. Лудогорец – Атлетик
  • 19:45. Ницца – Твенте
  • 19:45. Олимпиакос – Рейнджерс
  • 19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Рома
  • 19:45. Стяуа – Мидтьюлланд
  • 22:00. АЗ Алкмаар – Фенербахче
  • 22:00. Аякс – Маккаби Тель-Авив
  • 22:00. Виктория Пльзень – Реал Сосьедад
  • 22:00. Хоффенхайм – Лион
  • 22:00. Динамо – Ференцварош
  • 22:00. Лацио – Порту
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – ПАОК
  • 22:00. РФШ – Андерлехт

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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