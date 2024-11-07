07.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига Европы07 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:41
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Результаты Лиги Европы. Камбек Ниццы, фиаско Тоттенхэма, ничья для Довбика
Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы
07 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:41
226
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Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Камбек совершила французская Ницца, отыграв два мяча в игре с нидерландским Твенте (2:2).
Фиаско потерпел английский Тоттенхэм, уступив на выезде турецкому Галатасараю (2:3).
Украинский форвард Артем Довбик сыграл 55 минут за Рому в матче против клуба Юнион Сен-Жилуаз (1:1).
Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
- 19:45. Айнтрахт Франкфурт – Славия Прага – 1:0
- 19:45. Буде-Глимт – Карабах – 1:2
- 19:45. Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2
- 19:45. Эльфсборг – Брага – 1:1
- 19:45. Лудогорец – Атлетик – 1:2
- 19:45. Ницца – Твенте – 2:2
- 19:45. Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1
- 19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Рома – 1:1
- 19:45. Стяуа – Мидтьюлланд – 2:0
Турнирная таблица
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