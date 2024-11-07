Результаты Лиги Европы. Камбек Ниццы, фиаско Тоттенхэма, ничья для Довбика

Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы.

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Камбек совершила французская Ницца, отыграв два мяча в игре с нидерландским Твенте (2:2).

Фиаско потерпел английский Тоттенхэм, уступив на выезде турецкому Галатасараю (2:3).

Украинский форвард Артем Довбик сыграл 55 минут за Рому в матче против клуба Юнион Сен-Жилуаз (1:1).

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

19:45. Айнтрахт Франкфурт – Славия Прага – 1:0

19:45. Буде-Глимт – Карабах – 1:2

19:45. Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2

19:45. Эльфсборг – Брага – 1:1

19:45. Лудогорец – Атлетик – 1:2

19:45. Ницца – Твенте – 2:2

19:45. Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1

19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Рома – 1:1

19:45. Стяуа – Мидтьюлланд – 2:0

Турнирная таблица