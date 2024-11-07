Рома упустила победу в Лиге Европы. Довбик вышел играть после перерыва

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

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Матч прошел на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Волки» сыграли вничью 1:1.

Римляне открыли счет первыми, на 62-й минуте гол забил Манчини, однако бельгийцев от поражения на 77-й минуте спас Макаллистер.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

У «волков» после четырех туров Лиги Европы в активе 5 очков, у клуба «Юнион Сен-Жилуаз» два пункта. Следующий матч в еврокубке «Рома» проведет 28 ноября против «Тоттенхэма», а бельгийцы в этот день сыграют против «Твенте».

Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.

Юнион Сен-Жилуаз – Рома – 1:1

Голы: Макаллистер, 77 – Манчини, 62.