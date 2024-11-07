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Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 1
Рома
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Лига Европы
07 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:37
1767
8

Рома упустила победу в Лиге Европы. Довбик вышел играть после перерыва

Римляне сыграли вничью с клубом «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1

07 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:37
1767
8
Рома упустила победу в Лиге Европы. Довбик вышел играть после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Волки» сыграли вничью 1:1.

Римляне открыли счет первыми, на 62-й минуте гол забил Манчини, однако бельгийцев от поражения на 77-й минуте спас Макаллистер.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

У «волков» после четырех туров Лиги Европы в активе 5 очков, у клуба «Юнион Сен-Жилуаз» два пункта. Следующий матч в еврокубке «Рома» проведет 28 ноября против «Тоттенхэма», а бельгийцы в этот день сыграют против «Твенте».

Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.

Юнион Сен-Жилуаз – Рома – 1:1

Голы: Макаллистер, 77 – Манчини, 62.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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Vovan78
Рома - це повне дно. Команди не має зовсім, просто зборище недолугих гравців які не знають, що робити на полі. Тренерської роботи не видно зовсім. Ще декілька таких ігор і Рома буде замикати турнірну таблицю серії А. Я не розумію тільки одного, навіщо Довбик перейшов у це болото? Це не команда, а ганьба для Риму.
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+6
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8number
Рома посміховисько 😆 
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+4
vruthiy-112
Пародія на футбол зі сторони Роми.
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+3
Alehandro
Гру римлян просто фізично боляче дивитись... це не футбол
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+2
Sergei Aalst
третий раз пишу ,на стадионе ROI BAUDOUIN 
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+1
antt
А Динамо втратило принаймні один пункт який би уже могло мати два тижні тому, якби наперед не ставилося до цього матчу як неважливого, і не граючи напіврезервним складом. Тому з Динамо, можна констатувати, Рома не втратила перемогу. Ще й за допомогою реалізованого пенальті Довбика. Сьогодні як бачу він вийшов в другому таймі, хоч не мав виходити. І голом не відзначився.
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