Рома упустила победу в Лиге Европы. Довбик вышел играть после перерыва
Римляне сыграли вничью с клубом «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1
В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».
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Матч прошел на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Волки» сыграли вничью 1:1.
Римляне открыли счет первыми, на 62-й минуте гол забил Манчини, однако бельгийцев от поражения на 77-й минуте спас Макаллистер.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.
У «волков» после четырех туров Лиги Европы в активе 5 очков, у клуба «Юнион Сен-Жилуаз» два пункта. Следующий матч в еврокубке «Рома» проведет 28 ноября против «Тоттенхэма», а бельгийцы в этот день сыграют против «Твенте».
Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.
Юнион Сен-Жилуаз – Рома – 1:1
Голы: Макаллистер, 77 – Манчини, 62.
Triplice fischio: al vantaggio di Mancini al 62', replica Mac Allister al 77'. #USGRoma 1-1 pic.twitter.com/BqpnxowalI— AS Roma (@OfficialASRoma) November 7, 2024
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